Tanto el Mercado Morelos donde fue dejada una cabeza humana como el Hidalgo temen, son presas de la extorsión

Luz Zárate

Celaya .- Ante el hallazgo de una cabeza humana en el interior de lo que simulaba ser una caja de regalo, que además contenía un mensaje de advertencia, a unos pocos metros de la entrada del Mercado Morelos, comerciantes de este y del Mercado Hidalgo, están temerosos ante este hecho de violencia y las repercusiones que pueda llegar a tener.

El Mercado Morelos y el Hidalgo están juntos, sólo los separa un pasillo. La mañana de este sábado, los comerciantes se sorprendieron con el hallazgo de la cabeza humana, algo que ya había ocurrido el pasado 10 de marzo en el Mercado Cañitos. Desde ese día varios locales comenzaron a cerrar.

Lee más: Dejan cabeza humana afuera del Mercado Morelos en Celaya

Los comerciantes recordaron que luego de que dejaron una caja similar en el Mercado Cañitos y ante la falta de vigilancia, días después –el 26 de marzo- asesinaron al tesorero de la mesa directiva de ese sitio de abasto.

No les queda más que abrir con normalidad

Comerciantes en mercados de Celaya son presas de la extorsión. Fotos: Martín Rodríguez

A pesar de la incertidumbre, del temor y preocupación, los vendedores de ambos mercados abrieron con normalidad este sábado.

“Tenemos que abrir (los comercios) porque de esto vivimos, abrimos más tarde porque estaba acordonado desde temprano y no había paso, pero tenemos que trabajar. Venimos encomendados a Dios, ¿qué más nos queda?”, platicó un comerciante del Mercado Morelos.

Comerciantes platicaron que desde hace meses, personas que se acreditan como miembros de grupos delincuenciales les solicitaron pago de piso, algunos aceptaron pagar la extorsión, pero otros no.

Incluso el alcalde Javier Mendoza confirmó el pasado 10 de marzo, tras el hallazgo de una cabeza humana también envuelta en una caja de regalo en el Mercado Cañitos, que los comerciantes de varios mercados son extorsionados, versión que fue repetida por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta.

Lee también: Pese a refuerzo en seguridad, comerciantes del mercado Cañitos se sienten vulnerables ante extorsiones

Policías… ‘ni sus luces’

Cabe destacar que este sábado no hubo vigilancia de la Policía Municipal, ni de la Guardia Nacional, del Ejército o de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), que “blindaron” hace algunas semanas los mercados Morelos e Hidalgo, así como los comercios de la zona centro, luego de los hechos sucedidos en el Mercado Cañitos.

“Después de lo que pasó en Cañitos, siempre andaban aquí los policías, la Guardia Nacional, los FSPS, y ¡hoy ni sus luces!. No sabemos de quién sea la cabeza de la persona que dejaron, el asunto es que esto lo hacen para amedrentarnos, hay quienes ya se han arreglado (refiriéndose a que pagan extorsión) pero hay otros que no, a algunos les piden y a otros no. Entonces no sabemos a quién va dirigido el mensaje, si es a los del Morelos o a los del Hidalgo o a los dos, o a alguien en particular”, platicó un vendedor.

Incluso hay comercios que han cerrado en el presente año debido al cobro de piso que les han solicitado.

“No queremos que nos pase lo mismo que en el Cañitos, donde ya hay muchos locales cerrados. Ahí ya se murió el comercio”, platicó un vendedor.

Comerciantes en mercados de Celaya son presas de la extorsión. Fotos: Martín Rodríguez

Sin excepciones

Correo ya había publicado que para el pago de plaza no hay excepciones, desde vendedoras de hierbas, hasta los carniceros, polleros, negocios de comida, de ropa, de frutas y verduras, bisutería, aparatos electrónicos, tortillerías, floristas, abarrotes… a todos les han solicitado el pago de piso.

Algunos tienen al menos dos años de ser extorsionados y otros recibieron amenazas a partir del presente año y pese a que a partir de marzo incrementó la presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Policía Turística y comercial en ambos centros de abasto, los afectados siguen pagando el “derecho de piso”.

Los locatarios platicaron que el cobro de cuota afecta a todos, pues los que aceptan pagarla deben subir sus precios para subsanar ese pago.

Puedes leer: Trabajan con normalidad en mercado Cañitos de Celaya pese a homicidio de tesorero

Inmensa cifra negra

Comerciantes en mercados de Celaya son presas de la extorsión. Fotos: Martín Rodríguez

El alcalde Javier Mendoza, ha declarado en varios momentos que la extorsión es el delito que todavía no han podido abatir y que de cada 100 extorsiones sólo 3 son denunciadas.

La mayoría de los comerciantes no denuncian ante el Ministerio Público y tampoco con las autoridades locales, por miedo a represalias, incluso muchos desconfían de los propios policías y de las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Te puede interesar:

LC