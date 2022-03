De la búsqueda de 90 mujeres desaparecidas 40 de ellas están adheridas al organismo y 50 casos no pertenecen al organismo

Nancy Venegas

Irapuato.- El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas ‘Hasta Encontrarte’ trabaja en la búsqueda de 90 mujeres.

Los familiares de 50 de ellas no están adheridos al organismo y en algunos casos no presentaron denuncia.

Mujeres lograron vencer el miedo

Hace 2 años, ante la desesperación y lenta burocracia de las instancias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas , un grupo de mujeres conformaron el colectivo ‘Hasta encontrarte’.

Bibiana Mendoza, integrante del colectivo, mencionó que no ha sido fácil el trabajo que han realizado en la búsqueda de sus seres queridos no localizados. Sin embargo, entre mujeres han construido una red que las fortalece.

“Este movimiento nació de las madres buscadoras. Hay que recordar que antes en Irapuato, en el estado de Guanajuato no había otros colectivos al menos que salieran a protestar, a marchar. Hay que reconocer a todas estas madres, hermanas, hijas, que decidieron romper el miedo y que salieron a exigirle a las autoridades a proponer que hubiera leyes. A proponer que hubiera una comisión de búsqueda. Seguimos proponiendo que se nos dé un espacio para la memoria de las personas desaparecidas”, señaló.

A la fecha, las integrantes del colectivo realizan las labores de búsqueda de 90 mujeres. Los familiares de 40 de ellas están adheridas al organismo y 50 casos no pertenecen al organismo, pero pidieron su ayuda.

“Qué decir de aquellas que no quieren pertenecer a algún colectivo, que la familia dice yo no quiero ni que se compartan la foto o sí quiero que se comparta la foto pero no he puesto denuncia, yo no quiero que mi familia sea visible, a estas mujeres se les apoya”, comentó Bibiana Negrete.

Arranca 2022 con casi tres mujeres desaparecidas por semana

Para el cierre del primer mes de enero, el Protocolo Alba había emitido 21 alertas para localizar a igual cantidad de mujeres desaparecidas. Sin embargo, a la fecha sólo 11 han sido desactivadas, mientras que las 10 restantes continúan sin ser localizadas.

La cifra representa casi una alerta emitida por día y una tasa de al menos tres mujeres desaparecidas por semana.

En los 24 primeros días del año, al menos cinco alertas han sido reportadas desde León —la más alta de las cifras—, pero sólo una de ellas ha sido desactivada.

Alerta en Guanajuato por desaparecidos

Mientras tanto, el estado de Guanajuato figura dentro del top 10 de cuerpos exhumados con 150 restos contabilizados tan sólo entre Salvatierra y Acámbaro.

El estado de Guanajuato se ha colado en la lista con el sexto sitio donde más personas se reportan como desaparecidas y en sus registros tiene mil 290 casos, desde diciembre del 2018 hasta abril de este año.

Salvatierra y Acámbaro son considerados el octavo y noveno lugar nacional entre los 10 municipios con mayor número de cuerpos recuperados en el país, que concentran el 47.1% del total de cuerpos encontrados en Guanajuato.