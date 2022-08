Aunque las autoridades aseguran que buscan al asesino de Enrique Sosa y que este no ha salido del país, este sigue sin aparecer

Ivonne Ortiz/Carlina Esqueda

León.- La Fiscalía General del Estado (FGE) cateó en el municipio de San Felipe una de las propiedades de Miguel Ángel N., acusado de atropellar y matar al excamarógrafo Enrique Sosa. Incluso aseguraron la camioneta con la que le quitó la vida, pero de él no se sabe nada.

A un mes del asesinato del excomunicador de TV4, su viuda Rosa María Rodríguez, dio una rueda de prensa a medios de comunicación. Exigió la captura del empresario responsable de atropellarlo y rematarlo en un estacionamiento privado sobre la Calzada de los Héroes, por no pagar un boleto de 40 pesos.

La Fiscalía le informó a Rosa Rodríguez que ya realizaron cinco cateos a diferentes propiedades del acusado. Entre ellas, una cabaña que inspeccionaron en Sierra de Lobos, hace aproximadamente 15 días. Ahí encontraron a otras personas, pero no a Miguel Ángel.

“Él tiene una cabaña aquí en San Felipe, Sierra de Lobos, ya fueron a hacer cateo ahí encontraron la camioneta con la que asustaron a mi marido. Ya fueron a hacer cateos a varios domicilios, pero dicen que no es fácil meterse a casas que no son de él”.

“Había mucha gente ahí pero nadie dio razón de él (de Miguel Ángel), se deslindan de él, de lo que hizo”.

Frenan caso por vacaciones del fiscal a cargo

Hasta ahora, las autoridades estatales han realizado cinco cateos. Sin embargo, el caso se frenó debido a que el fiscal Alejandro, encargado de llevar el caso, está de vacaciones. Será este lunes cuando nuevamente se reúnan con la familia del excamarógrafo de TV4.

Las autoridades le aseguraron a la viuda que Miguel Ángel no se ha fugado, a pesar del rumor que ella ha escuchado. Como lo dijo en entrevista para Correo, la Fiscalía Estatal ya emitió una alerta para que el presunto culpable no salga del estado.

“No ha salido el país, está en línea roja. Dicen ellos que ya está fichado en la frontera, que no puede salir para nada. La Fiscalía me dice que está aquí”.

El acompañante del presunto culpable ya declaró

El copiloto que acompañaba en el vehículo a Miguel Ángel el pasado 19 de julio, fue identificado como ‘un doctor’. La señora Rosa dijo que ya rindió su declaración ante las autoridades, aseguró que le pedía al acusado frenarse, pero este nunca lo hizo.

“Él dijo que no tuvo nada que ver con eso, que le decía que se parara, porque iba desquiciado”, contó la viuda de Enrique Sosa.

Mencionó que mucha gente se está deslindando de conocer al responsable, cuando ya había sido señalado como un empresario importante de León.

Sobre el día de la tragedia, en el que se asegura que el conductor estaba ebrio, “dicen que nada más se tomó dos cervezas y una copa de vino tinto, yo no pienso que con esas bebidas habría salido así”, afirmó Rosa.

Pedirá apoyo a AMLO en la mañanera

En su desesperación, Rosa Rodríguez toma en cuenta la posibilidad de viajar a la Ciudad de México para buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional. Esto, en caso de que en dos semanas más no haya avances.

“Yo ya les dije que si veo que no se resuelve todo esto voy a buscar apoyo, voy a México a hablar directamente con el presidente. Según dicen que la Policía de aquí es la más eficiente y no veo avances”

“Yo no sé que pasa con las autoridades, si este señor tiene tanta influencia, tanto dinero. Las autoridades me dicen que ya hicieron cinco cateos, hasta ahí nada más (…) El chiste es que ya hace un mes que se me fue mi marido y yo no veo ningún avance de las autoridades. Yo pido que se haga justicia, que no fue cualquier cosa”.

Los hijos de Sosa, Reyna y Raymundo Vázquez también pidieron justicia sosteniendo la fotografía de su padre. Piden que su caso no quede impune porque la forma en que le quitaron la vida “no tiene nombre”.

Las condiciones precarias en las que viven

Enrique Sosa trabajó en la televisora estatal TV4 por 22 años, pero se pensionó hace cinco años. Son los mismos que llevaba laborando en el estacionamiento privado que está a un costado del restaurante Rincón Gaucho.

La baja cantidad de la pensión no le alcanzaba para sobrevivir, incluso improvisaron una pequeña casa en la caseta del estacionamiento, para vivir ahí. La viuda de Sosa dijo que el tema de la pensión no pudo modificarse “porque eso ya está arreglado desde hace siete años”.

Reconoció que quien le ha atendido personalmente es la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. “Me ha facilitado los papeles del SAT, la pensión y todo eso”.

Rosa María afirma que “un asesino anda suelto”. Pide a las autoridades locales y estatales detener al empresario Miguel Ángel, quien en un principio se dijo que era directivo en Botas Safari, pero luego la misma empresa se deslindó del señalamiento.

“Metan más presión porque un asesino anda suelto y así como lo hizo con mi marido así lo va hacer con otras personas porque son personas con recursos, con poder”, finalizó la viuda del excamarógrafo Enrique Sosa.

Sophia Huett pide al responsable entregarse

La secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad Estatal de Guanajuato, Sophia Huett López, hizo un llamado al responsable del homicidio del camarógrafo jubilado Enrique Sosa a que se entregue a la justicia y deje de hacer sufrir a su propia familia.

A un mes cumplido del asesinato, donde sigue sin haber resultados de la captura del hombre que intencionalmente atropelló al periodista en el estacionamiento de un restaurante, Huett López consideró que más que exigirle a la Fiscalía por resultados el mensaje debe ir para el presunto culpable.

“Creo que lo moralmente correcto sería entregarse. No creo que su familia merezca o deba de padecer la estigmatización que se está haciendo. Lo más razonable es que este hombre se ponga a disposición de la justicia. Independientemente de que lo haga o no, Fiscalía sin duda alguna va a dar con él. Y más que hablar de las instituciones, porque se han enfocado mucho en pedir a la Fiscalía(…) Aquí a quien realmente le exigiría que se entregue y que deje de hacer sufrir a su familia, es a quien cometió este hecho” dijo al respecto.

