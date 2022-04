El alcalde se reunirá con la delegada de la dependencia federal para discutir el permiso del INAH para la construcción del MUMO

María Espino

Guanajuato .-Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Guanajuato capital, y la delegada del Instituto de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, se reunirán para dialogar en torno al proyecto del nuevo Museo de las Momias (MUMO).

El encuentro se prevé para este lunes, en las instalaciones del Centro INAH Guanajuato; esto a raíz de que el primer edil solicitara una cita; con la finalidad de que ambas partes, expongan sus puntos de vista sobre el proyecto y tratar de llegar a acuerdos.

“Le pedí que si nos podía atender la próxima semana y me dice que con gusto a partir del lunes me da cita, entonces en breve me dará cita. Me dirá a qué hora y el lunes voy a ir ahí seguramente con el ingeniero Juan Carlos Delgado (titular de la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorio), con el ingeniero Marco Ortiz (Director de Obra Pública) pues a platicar y avanzar”, expresó Navarro.

Alcalde busca llegar a acuerdos para ambas partes

Navarro Saldaña, indicó que su intención es conversar, si existiera alguna diferencia de criterios, buscaría la manera de resolverla de forma favorable para ambas partes o bien “suplirlo, modificarlo.

Y es que comentó que con esto pretende llegar a buenos acuerdos y que, de ser posible, junto hagan el anuncio de lo pactado; de lo contrario intentarán de nuevo.

“A ver si nos abre un espacio platicamos, dialogamos. Que encontremos nuestras coincidencias y lo que no tengamos de coincidencias pues ver cómo podemos suplirlo, modificarlo o hacerlo. Ahorita apenas el lunes va a ser la cita, el lunes estaré ahí con ella y si puede ser después de eso donde los dos podamos salir a decir en qué quedamos pues está a todo dar y si no, pues seguimos chambeando cada quien de nuestro lado”.

El alcalde aseveró que no está pelado con nadie por el tema, pero también remarcó que debe anteponer los intereses del gobierno municipal, lo anterior recalcó en términos de obra pública e infraestructura y el MUMO, del cual dijo significa derrama económica importante, así como turismo que “necesita esta ciudad”.

Delegada del INAH abierta al dialogo

Al respecto, la delegada del INAH en Guanajuato, Olga Hernández, manifestó que por parte del gobierno capitalino ya presentaron un “anteproyecto”, pero les falta el “proyecto ejecutivo”, el cual dijo le han comentado autoridades municipales que ya atienden el tema y que solo les falta acabar de recabar la información que les ha solicitado el INAH.

“Están ya, por los tengo entendido, recabando ya los documentos que se necesitan para que nosotros Instituto podamos analizar el proyecto. Ya se acercaron al instituto para decirme que están recabando los documentos necesarios, que ya nada más van a terminar de recabar toda la información que solicita el Instituto para llevarla (…) son bastantes documentos lo que se necesita para poder ingresarlo formalmente”, explicó Hernández Flores.

Falta permiso del INAH para el MUMO

Y apuntó que el municipio requiere un permiso emitido por el INAH para poder arrancar cualquier obra. Pues señaló que de lo contrario, se violentaría lo establecido en la ley para este tipo de obras. Sin embrago, dijo que no se incurrirá en ninguna falta puesto que, el propio alcalde se acercó “a solicitar una cita y platicar al respecto”.

“Queremos platicar los dos, agendamos fechas. Pero ni él ni yo traíamos fechas por eso no pudimos llegar a nada. En principio yo tengo que checar mi agenda”, dijo la funcionaria federal y añadió que en torno al MUMO hay varias propuestas por parte del Instituto y de otras asociaciones, las cuales anticipó serán tratadas durante la reunión que tendrá con Alejandro Navarro.

