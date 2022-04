Los comerciantes del actual Museo de las Momias temen que en el nuevo no haya lugar para ellos, solo tienen una promesa

Bryam Torres

Guanajuato .- Comerciantes del actual Museo de las Momias lamentaron que no se aceptara la solicitud de plebiscito referente al endeudamiento para la construcción del nuevo recinto.

La semana pasada el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) rechazó la solicitud de plebiscito promovida por un grupo de ciudadanos que lograron juntar las firmas requeridas y que buscan someter a consulta popular el endeudamiento de 70 millones de pesos que realizará el gobierno de Guanajuato Capital para la construcción del Nuevo Museo de las Momias (MUMO).

Luisa Morales Montes, comerciante de la zona lamentó que el plebiscito por el MUMO no haya sido aceptado, pese a que se recabaron más de 6 mil apoyos ciudadanos. Indicó que se debe escuchar a los ciudadanos para avanzar con esta decisión.

“La verdad es una gran desilusión y tristeza ver que nos dimos a la tarea de juntar firmas y que no se realizará el plebiscito. Es una tristeza y desilusión muy grande que primero nos hablan y nos dicen que ganaste y después nos digan unas horas después que no. No tiene nada de malo que escuchen a las personas y nosotros solo queríamos eso, que sea la gente la que diga qué quiere”, dijo para Periódico Correo.

Sin certeza en el MUMO

Otro de los comerciantes de la zona expresó que tienen incertidumbre debido a que no hay la certeza de si van a tener un espacio para trabajar en el Nuevo Museo de las Momias.

Mencionó que si bien el gobierno municipal les ha prometido un local comercial en el MUMO, desconfía si se cumplirá lo dicho.

