El INAH presentará una contrapropuesta para el MUMO, la cual busca ampliar y hacer adecuaciones a las instalaciones del actual museo

María Espino

Guanajuato.-El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentará una contrapropuesta al proyecto del Nuevo Museo de las Momias de Guanajuato (MUMO) que el gobierno municipal busca desarrollar en al ex Estación del Ferrocarril.

El presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, reveló lo anterior durante un recorrido realizado por el Museo de las Momias en el que detalló que la contrapropuesta del INAH, menciona adecuaciones y ampliaciones al actual inmueble.

Además, Navarro apuntó que no hay necesidad de tal contrapropuesta pues aseguró que ya se han hecho ampliaciones al actual recinto y resaltó que prácticamente está todo dispuesto para que se desarrolle el proyecto del MUMO, el cual dijo constará de 9 salas, con estacionamiento, aire acondicionado, iluminación, ambiente adecuado y con las condiciones para que las momias estén bien conservadas.

Lee también: MUMO solo espera la aprobación de la SHCP para comenzar su construcción en Guanajuato

Foto: archivo

“Ahora me dicen que el INAH me va a presentar una contrapropuesta del proyecto (MUMO), una contra propuesta de proyecto para ampliar aquí (el actual edificio Del Museo de las Momias), para hacer otras salas; a ver ya no le muevan ya está el proyecto, ya está el terreno, ya está el presupuesto, ya está básicamente todo puesto para que se arme la machaca.”

Navarro mencionó que “hay personas que pretenden confundir” a los propios comerciantes a decir que no se trata de un nuevo museo, pero aseguró que sí lo es. Dijo este incluye espacios para venta de artesanías y añadió que será un lugar en el que se podrá dar atención hasta 15 mil visitantes por día y no más de 10 minutos de espera para ingresar a conocer las momias.

“Ya no saben ni qué inventar”: Navarro ‘desconoce’ fin del plebiscito

Dijo no saber para qué efecto será el plebiscito que ciudadanos buscan promover, si es para el tema de la deuda de los 70 millones de pesos, para el derrumbe de la cancha en donde se edificará el MUMO, o para la construcción del nuevo museo.

Foto: archivo

“No sé qué se va a plebiscitar. Si se va a plebiscitar la construcción, la deuda, que se quite la cancha. Ya no saben qué inventar nadie (…) yo sí creo que merecen un mejor lugar los ciudadanos, los turistas que no estén en el sol. Que la experiencia sea mucho más placentera y que se vayan hablando bien de Guanajuato y del Museo de las Momias (…) y la neta que les vaya bien a todos”.

El alcalde afirmó que todos los que tienen un espacio en el actual museo tendrán un lugar en el MUMO, “todos hasta los que llegaron y se agandallaron un pedazo de cancha, hasta los que llegaron y se agandallaron un terreno que no era de ellos, todos están contemplados por que yos soy de la idea de o todos hijos o todos entenados”.

IEEG autentifica firmas de apoyo al plebiscito contra el MUMO

La Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) radicó la solicitud de plebiscito impulsada por ciudadanos capitalinos. Con ello buscan evitar la construcción del nuevo Museo de las Momias.

En sesión de la comisión del sábado 13 de marzo se dio cuenta del documento entregado por la secretaria del Ayuntamiento, Martha Delgada Zarate y por unanimidad se aprobó dar entrada a la solicitud de plebiscito.

Foto: archivo

Cabe mencionar que los integrantes del movimiento ‘Defensa Momias de Guanajuato’ quienes impulsan el plebiscito entre ellos la regidora Paloma Robles Lacayo, tenían que reunir 4 mil 314 firmas que representan el 3% de la lista nominal del municipio de Guanajuato.

No obstante, rebasaron la cantidad solicitada, pues entregaron cerca de 6 mil 559 firmas a la secretaria de Ayuntamiento, que a su vez hizo lo propio ante el IEEG el jueves 10 de marzo.

MSJP