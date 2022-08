Dos barrenderas de Guanajuato que integran la cuadrilla del municipio piden a capitalinos mantener una ciudad limpia

María Espino

Guanajuato.- Ser barrendero es una noble labor que en muchas ocasiones no es respetada ni valorada por la población, ya que tiran basura en cualquier lugar sin importar el trabajo que hay detrás para lograr una ciudad limpia.

Así lo expresó una de las barrederas de Guanajuato que integran la cuadrilla del grupo de limpia de Servicios Públicos Municipales en Guanajuato capital. Esto en el marco de la celebración del ‘Día Nacional del Barrendero’.

La trabajadora de limpia capitalina resaltó el amor que le tiene a su trabajo y el gran compromiso que siente por cada día hacer bien su tarea a la hora de barrer y retirar la basura que dejan tirada en la calle.

Foto: María Espino

Comentó que, por parte de sus superiores, les indicaron que podrían descansar este sábado. Dijo que ella, al igual que otros de sus compañeros prefiere trabajar y así lo hará.

Desbordan basureros, lamenta

Manifestó que en estos tiempos en los que la economía se vive muy difícil se debe agradecer el poder contar con un empleo, aunque este no siempre sea bien valorado.

“La gente no entiende”, señala, pues en este tipo de fechas se les pide no sacar la basura para que no se acumule en las calles. Sin embargo, no atienden la recomendación. Llevan las bolsas con desechos a los contenedores y, a pesar de verlos a punto de desbordarse, ahí la avientan o la dejan tirada a un costado sobre el piso. Esto propicia que lleguen perros callejeros, rompan las bolsas y los desechos se rueguen, complicando el trabajo de los barrenderos.

Además, dijo que ella optó por trabajar este sábado pues está consciente de la necesidad de retirar la basura de la vía pública.

Foto: María Espino

“Si en días normales el personal completo en cada turno no es suficiente, menos si faltan”. Por ello es que este Día Nacional del Barrendero ella lo celebrará barriendo las calles de Guanajuato capital.

Lupita si tomará su descanso

Caso distinto el de la señora María Guadalupe Valdez, otra de las barrenderas de Guanajuato. A sus 64 años de edad debe seguir trabajando para conseguir sustento, ya que de ella dependen dos nietas. Sin embargo, aunque un tanto cansada la labor de recorrer las calles e ir barriendo y levantando la basura, asegura que su empleo le gusta, ya que también le sirve como distracción.

La señora Lupita cumple este año 14 años de ser parte de la cuadrilla de limpia de Guanajuato capital. Señaló, que mientras no tenga una enfermedad que le impida moverse, ella seguirá trabajando.

Foto: María Espino

La señora Lupita sale todas las tardes a cumplir con su jornada laboral. Ya de noche, cuando acaba y tras un breve descanso, emprende el regreso a su casa a descansar para otro día volver a la misma rutina.

Ella aprovechó para enviar un mensaje a los capitalinos a quienes les solicita no tirar basura en la calle. No tanto por hacer más fácil su labor y la de sus compañeros, si no para mantener una ciudad limpia y bonita.

