Más de 40 árboles en Purísima del Rincón ya no están, a siete los talaron del Hermenegildo Bustos y a otros los removieron al Del Valle

Jonathan Juárez

Purísima del Rincón.- Mientras retiraron algunos árboles del bulevar Hermenegildo Bustos para rehabilitar la zona. Frente a la construcción de Walmart en Purísima del Rincón talaron otros de la zona.

Los cerca de 40 árboles, entre pequeños y otros de mayor tamaño que se retiraron los plantaron sobre el bulevar Del Valle, frente a la deportiva. Así lo informaron comerciantes, quienes consideraron que es necesario que el Hermenegildo Bustos vuelva a tener árboles. Señalaron que retiraron.

“Tenemos la esperanza de que valga la pena lo que están haciendo. Es importante si van a poner árboles o no, quitaron mucha vegetación aquí. Aquí quitaron todos los árboles”, expresó Teresita, comerciante de un negocio.

Y agregó: “dicen que les sugirieron que pusieran palmas, las cuales no crean raíz que dañe el pavimento. Y no queremos que parezca playa. O sea, es vegetación, necesitamos verde y nos quitan muchos árboles, si no nos va a perjudicar con el calorón”.

En la zona donde actualmente se rehabilitan las obras del bulevar, anteriormente había un camellón que dividía los sentidos. En dicho camellón había varios árboles plantados, que fueron precisamente los que se quitaron de la zona.

El Hermenegildo Bustos es una vía principal toda vez que es la de ingreso a la cabecera de Purísima del Rincón y, de salida, a San Francisco del Rincón.

Pero sí pondrán más

Fotos: Jonathan Juárez

El regidor Salvador Cruz, presidente de la Comisión de Medio Ambiente precisó que sólo son siete los árboles talados debido a que “dañaban la estructura”. No obstante, indicó que se contempla que avanzada la obra, otros se vuelvan a plantar.

“Al principio, cuando se empezó a ver que se estaban retirando árboles y se estaban talando otros, hablé con el ingeniero Rogelio (director de Obra Pública). Me platicó que la mayoría se iban a trasplantar, incluso ya los podemos ver en el bulevar Del Valle, donde se plantaron la mayoría. Otros terminaron en Guanajual”, comentó.

Explicó que algunos árboles tuvieron que talarse debido a que dañaban la infraestructura de la zona, además de que estaban secos. Indicó que se puso énfasis en que el tema debe de reforzarse en la zona, para que se vea verde.

“El tema se va a ver en comisión para ver qué tipo de arbolado y cuántos van a ser, para que no haya ese impacto ambiental. (…) Vamos a ver cuál es el arbolado, que sea de la región y que no dañe la infraestructura y la inversión que ya se hizo”, dijo.

