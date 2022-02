Walmart ha afectado sus ventas, las cuales se han ido a la baja debido a que los vehículos no se pueden estacionar en dicha área

Purísima del Rincón.- La construcción del Walmart a la entrada del municipio de Purísima del Rincón ha generado afectaciones a los negocios de la zona.

Vendedores y encargados de establecimientos comerciales señalaron que la principal afectación es que sus ventas han ido a la baja debido a que los vehículos no se pueden estacionar en dicha área.

Durante la tarde, sobre todo en horas pico, se generan filas de automóviles desde el bulevar Las Torres, hasta la altura de la construcción del centro comercial Walmart.

Sin embargo, refieren que no es posible para los clientes y proveedores estacionarse para ir a los negocios.

“La obra ha ocasionado problemas económicos porque no dejan entrar a la gente”, comentó María.

El señor José manifestó que tiene conocimiento de que los compradores prefieren ir a comprar a otros sitios, pues en la zona no es posible debido a la construcción del Walmart.

“Sí ha afectado en cuestión de que los clientes y la gente no quieren acercarse porque no hay dónde estacionarse, pero esperamos que este proyecto sea para beneficio de todos. De por sí con la pandemia ha pegado bastante y se ha bajado, ahora con esta situación bajaron más las ventas y ya no se quieren parar aquí”, expresó.

Durante el día se puede ver circulación en la zona, pero casi no se aprecia afluencia en los establecimientos comerciales.

Se contempla que el centro comercial Walmart comience a operar los próximos meses en Purísima del Rincón.