León.- La Comisión de Desarrollo Económico aprobó un presupuesto total de 11 millones de pesos para subsidiar el Festival Internacional del Globo 2022 y el Rally de las Naciones, en dos sesiones realizadas esta tarde con tres horas de diferencia.

Para el FIG 2022, presentado durante sesión ordinaria programada a la una de la tarde, se autorizó un subsidio de 5 millones de pesos que irán destinados a una parte del financiamiento del evento incluyendo contrataciones de pilotos, boletos de avión y contratación del equipo de audio y video.

Mientras que para el Rally de las Naciones, a realizarse el próximo mes en sustitución de la tercera etapa del WRC, se autorizó un presupuesto de 6 millones de pesos.

El presupuesto del Rally

Poco más del 40% serán destinados a la renta de 3 automóviles de competencia, cuyo valor total rebasa los 15 millones de pesos incluyendo los costos de transporte, permisos de importación, gasolina, cambios de llantas y aseguramiento por una compañía internacional, además del personal mecánico para darles mantenimiento.

La presentación para la suficiencia presupuestal del Rally se realizó en una sesión extraordinaria a las 5:00 de la tarde, con presencia del organizador del evento Gilles Spitalier, quien aseguró que su realización total costará 30 millones de pesos y también contará con subsidios del Gobierno estatal, el municipio de Guanajuato capital y patrocinadores.

“Lo que es diferente a un WRC es que no somos parte de un campeonato y los pilotos no tienen la obligación de venir, todos vienen por invitación. Eso significa que tenemos que traerlos y ponerles un auto de competencia de un nivel internacional que no conseguimos en México. Los tenemos que traer” justificó sobre la renta de los vehículos.

El resto del subsidio se repartirá entre el hospedaje de pilotos, copilotos y su staff mecánico, así como prensa extranjera por un millón de pesos.

925 mil 815 pesos para el pago de boletos de avión, 250 mil para la renta del Autódromo de León, 550 mil para el road show fotográfico en el Arco de la Calzada, y los 400 mil pesos para organizar la ceremonia de premiación.

Esto incluye la renta de la plataforma giratoria de los vehículos, la fabricación de los trofeos y la contratación de personal de seguridad, conductores del evento y servicios de fotografía.

El presupuesto del FIG

En el caso del FIG no se realizó el desglose de los recursos.

En su lugar se informó que el convenio para financiar al festival estableció otorgar una primera ministración de 2 millones de pesos destinados para armar el programa del evento, los cuales deberán entregarse a la organización a partir de la firma.

Mientras tanto, los 3 millones de pesos restantes se entregarán en una segunda ministración a más tardar en julio, para financiar la la renta de audio y video.

Escandra Salim Allé, la directora del FIG, aseguró que todos los gastos serán comprobados y que el subsidio terminará prácticamente reintegrado con el pago de servicios extraordinarios de Seguridad Pública y la renta del parque Metropolitano.

“Todo esto será completamente comprobado y quiero decirles también que el festival de este año tendrá un costo aproximado de 4 millones de dólares, por lo que el recurso que el municipio nos hace favor de otorgar para el apoyo de este evento, significa un 6%. Cabe mencionar que del recurso que nos otorga el municipio nosotros le regresamos, incluyendo la renta del parque Metropolitano en el 2021, aproximadamente 14 millones de pesos” dijo durante su presentación ante la comisión.

La directora del FIG tampoco presentó el programa que se llevará a cabo durante los 3 días de festival.

Aseguró que se buscará mantener la cápsula cultural la noche del viernes, y el recital de música electrónica para el sábado, aunque será hasta el segundo semestre del año que se realizará la contratación de los artistas para poderlo difundir.

Para el Rally de las Naciones la directora de Turismo Jazmín Quiroz, anunció que se espera una derrama económica superior a los 250 millones de pesos para los municipios de Silao, la capital del estado y León, donde alrededor de 170 se quedarían en la ciudad; mientras que para el FIG 2022 solamente informó que se espera superar la derrama de la edición 2021, debido a que el evento volverá a ser presencial con el 100% de aforo.