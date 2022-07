Los diputados esperarán a dar el apoyo a las familias de los migrantes muertos hasta que Juan Hernández brinde información y les pida ayuda

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Comisión de Atención al Migrante del Congreso de Guanajuato no actuará de manera inmediata para ayudar con recursos a las familias de los siete guanajuatenses fallecidos en un trailer en Texas, Estados Unidos. Esto bajo el argumento de que esperarán información de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.

Así será a pesar de que cada diputado local cuenta con una partida de apoyo social que ronda los 35 mil pesos que podrían destinar a este fin.

Lee más: José y Álvaro dejaron Guanajuato buscando un sueño en EU; murieron en tráiler de Texas

Entrevistada sobre el tema, la presidenta de la comisión, Hades Aguilar Castillo, aseguró que su intensión era pedir a los miembros de la comisión, María de la Luz Hernández, Martha Hernández Camarena y Jorge Ortiz Ortega del PAN y Martha Ortega Roque del PVEM que se conformara un fondo. Sin embargo, en la reunión de este martes, no presentó ninguna propuesta y decidió individualmente entregar la totalidad del recurso de dicha partida a las familias de las víctimas.

“En lo personal son las acciones que yo voy a hacer, que está dentro de mi alcance. Yo no puedo exigirle a nadie más que lo haga. Espero que ellos sí lo hagan, o que en algún momento tomemos la decisión en conjunto (…) Me dicen que no hay ninguna partida, a excepción de las partidas que tenemos cada uno de los diputados para apoyos sociales”.

Colores interfieren en apoyo a familias de migrantes

Y es que la legisladora de Morena admitió que, en la Comisión de Atención al Migrante, los colores partidistas han estado por encima de las necesidades de los migrantes.

“Tal vez, lo que está pasando es que estamos viendo primero los colores, los colores partidarios, en esta comisión. Específicamente sí ha habido ciertas dificultades para reunirnos, incluso ya ha habido momentos que yo he dicho vamos a convocar, aunque no haya quorum porque tenemos un compromiso (…) ha habido muchas dificultades”.

Juan Hernández pospone reunión

Este martes se tenía programada una reunión con el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, para abordar el tema. Sin embargo, se informó que, por cuestiones de salud del funcionario estatal, la reunión se tuvo que posponer hasta el 2 de agosto.

Por ello, solo se acordó solicitar al funcionario estatal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores -vía oficio-, la información respecto al apoyo que se está dando a los familiares de los siete guanajuatenses y los avances en las gestiones de repatriación de los cuerpos.

Lee también: Familias esperan en vilo, que sus seres queridos no estuvieran en trailer de Texas

Ante ello, la diputada insistió que esperará la información “de qué es lo que está sucediendo” y con base en eso, “tomar las acciones. Incluso le voy a pedir a los compañeros que nos reunamos ya en cuanto nos dé respuesta convocar a una reunión y ya hablar de ese apoyo que yo creo que si tenemos la obligación de darles”.

Entrevistado por separado, el legislador del PAN, Jorge Ortiz Ortega dijo que los diputados intervendrán solo si el secretario de Migrantes lo pide.

“Empecé mi entrevista diciendo que la parte ejecutiva es el secretario del Migrante con el cual vamos a tener comunicación y como él también lo vea. Si hay necesidad de que nosotros intervengamos y coadyuvar con él en este aspecto, con mucho gusto también lo haremos”, señaló Jorge Ortiz.

Te puede interesar:

LC