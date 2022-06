La bancada de Morena se manifestó en contra de prohibir la circulación de carretas tiradas por animales de carga en León

Carolina Esqueda

León .- Tras la aprobación del dictamen para prohibir definitivamente la circulación de carretas tiradas por animales de carga en León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez pidió no politizar el tema. Esto dado que a cada propietario se le atenderá conforme a sus necesidades.

Durante la discusión del dictamen en la comisión de Gobierno, la Secretaría para la Reactivación Económica informó que se tienen contemplados alrededor de 2.5 millones de pesos para atender los canjes animales de carga en León por algún vehículo de motor; además de programas de capacitación para el empleo para quienes quieran cambiar de giro o mejorar sus servicios.

La bancada de Morena en el Ayuntamiento se manifestó en contra de la prohibición de este tipo de transporte en vías secundarias. Esto tras plantear que la reforma al reglamento de Vialidad no especificó lo que procederá en zonas urbanizadas que aún mantienen usos y costumbres ejidales como San Juan de Abajo y Villas de San Juan.

Foto: Carolina Esqueda

Llama a no politizar

La alcaldesa se pronunció en contra de lo que llamó “politización” de la iniciativa, asegurando que ésta no buscará sancionar y retirarle los animales a sus dueños, sino prevenir accidentes y que sean maltratados.

“Esto es importante destacar porque luego se quiere politizar sin elementos cuando lo que queremos es que todo mundo gane. Hoy ya está prohibido circular en vías primarias porque se generaban muchos accidentes. Primero es seguridad para el ciudadano; en segunda no vamos a dejar solas a las familias, es darles un apoyo integral en capacitación, buscando mejorar la forma en cómo están trabajando. Si quieren cambiar de giro también, porque hay algunos que no son legales y no podemos fomentarlos, como trasladar chatarra. Y tercero, no podemos permitir tampoco el maltrato” dijo al respecto.

La dirección general de Salud, por su parte, afirmó que se crearán lineamientos sobre el estado físico y el mantenimiento que deberán tener los animales de carga, tanto en el caso de que sus dueños quieran conservarlos, como en los que se entreguen por algún otro tipo de vehículo y entren en un programa de adopción.