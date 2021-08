Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en Guanajuato hay actos de corrupción en la distribución del agua por parte de grupos empresariales, por lo que dentro de las alternativas que se buscarán para el estado, también se revisará en ese sentido y no solo en el abasto.

El pasado 14 de agosto, López Obrador acudió al pueblo de Temacapulín, donde acordó con los pobladores analizar y consultarles el destino que tendrá la presa El Zapotillo. Posteriormente, en un evento oficial con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro presente, confirmó que de seguir con la obra esta ya no dotaría de agua a León, como estaba planteada.

Esta mañana, cuestionado por el frente político que se ha conformado en Guanajuato para contrarrestar la medida, afirmó que se trata de grupos cupulares de interés entre la iniciativa privada y el panismo gobernante.

El pasado 14 de agosto, el presidente acordó con pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, no inundar sus pueblos, pero también presentarles la alternativa de 80 metros en la Presa El Zapotillo, para rescatar la obra. Foto: Cristina Muñoz

“Para hacer negocio, el mismo grupo, decidieron ir a Jalisco y hacer una presa e inundar tres pueblos pero ellos entregaron los contratos a empresas españolas, lo mismo… Fox era presidente, qué iban a estar consultando…”

Señaló que mucho se está haciendo salvando el que no se pierda todo- tanto la obra como los pueblos-. Recalcó que la cortina de la presa El Zapotillo se limitó a 80 metros por resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) altura con la que, reiteró, alcanza para dar agua a Jalisco y no a León en lo particular.

“Entonces ahora sí ¿Y yo por qué? ¿Qué quieren?, ¿Que con la fuerza publica, con el ejercito, se termine de construir y que se inunden los pueblos? (…) encontramos una formula para que no se inunden los pueblos y que no quede abandonada esa inversión 6 mil millones de pesos”.

Dijo que planteó también buscar alternativas para Guanajuato para que no le falte el agua al estado, sin embargo, advirtió que hay monopolios en el uso del recurso pero sobre todo actos de corrupción para lograrlo.

“Tiene que ver con la distribución por que también tienen monopolio y hay corrupción en el manejo del agua en Guanajuato los mismos grupos o el mismo grupo. Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo”.

La pregunta vino a colación luego de que reiterara su postura sobre los resultados del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, luego de la presentación mensual de los homicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

