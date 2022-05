Desde que su hijo desapareció, la vida de Alma Lilia Martínez nunca volvió a ser igual desde que se unió a Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos

Cuca Domínguez

Salamanca .- Alma Lilia Martínez, representante de Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, no ha podido localizar a su hijo Daryl, desaparecido el 1 de mayo del 2018. Esto luego de que hombres armados se lo llevaron del negocio de comida que tenía en el municipio de Villagrán. Para ella, como para muchas madres, el 10 de mayo se les acentúa el dolor.

No recibirán aquel abrazo o aquella flor de sus hijos. Por ello, organizan para ese día una marcha donde además colocaran lonas con los rostros de sus desaparecidos para hacerlos más visibles.

Por si no lo viste: Salamanca: Rifarán camioneta de Bety Hernández en septiembre, confirma Prieto

Foto: Cuca Domínguez

La creadora de este colectivo de buscadoras, admite que en su caso las investigaciones no avanzan.

“De mi hijo no ha habido nada. Seguiré en la lucha, no voy a aflojarle hasta no saber algo de él. Cuatro años ya es mucho tiempo. Esperemos que con la Célula de Búsqueda Municipal cambie toda la perspectiva. Que comencemos a trabajar bien y más enserio. Hay que arreciar el trabajo, hay muchas mamás como yo, que estamos al borde de la locura, de la desesperación”, lamentó.

Alma Lilia Martínez destacó que ha estado muy afectada. Esto luego de que recordara el cumpleaños de su hijo Daryl el pasado 9 de abril. Recordó que desde el primero de mayo del 2018 no sabe nada de él.

Alma Lilia Martínez narró que, desde que su hijo desapareció, su vida ya nunca volvió a ser igual.

“Desde ese día dejé todo por empezarlo a buscar. Dejé mi trabajo, abandoné todo. El primer año fue muy difícil, después ya me fui adentrando en todo el movimiento de los desaparecidos, pero me he ido empobreciendo”, señaló.

Dio a conocer que durante su primer año de búsqueda la estafaron en tres ocasiones. Esto luego de que le pidieran dinero a cambio de entregarle el cuerpo de su hijo.

No te pierdas: Van 50 funcionarios despedidos en Salamanca en el periodo de César Prieto

Foto: Cuca Domínguez

“La última vez incluso admitieron que me dieron algo que no era mi hijo. Desde entonces decidí participar en los colectivos de búsqueda hasta la conformación de Salmantinos Unidos Buscando desaparecidos”, precisó.

Dijo que quienes están en esta situación saben que la van a invertir en la búsqueda de sus hijos y le tienen que ‘dar para adelante’, con o sin Fiscalía, con o sin el municipio. “Los familiares seguiremos buscando”, enfatizó Alma Martínez.

No te pierdas: Fosa séptica, cadáveres y aguas negras rodean pozo de San José de la Montaña

La marcha que se está organizando saldrá desde el cruce de las calles Comunicación norte y bulevar Valle de Santiago hasta el puente del libramiento, donde se colocará dos lonas con foto de los desaparecidos. Uno con la mayoría de los 64 hombres y otra con las 8 mujeres, para que si alguien los ha visto o sabe dónde están ayuden a sus familias a localizarlos.

Por otro lado, resaltaron que la finalidad principal es que sus madres los recuerden y los hagan más visibles. Además de tener mayor difusión sobre sus casos.