Durante la administración municipal de de César Prieto Gallardo, suman 50 funcionarios despedidos en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- El oficial mayor del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Cuna Carranco, dijo que en lo que va de la administración han sido despedidos justificadamente unos 50 empleados municipales, y se sigue trabajando en el diagnóstico que determinará los ajustes del personal.

Dijo que de la plantilla que tiene el Municipio de unos mil 590 empleados, han dejado la administración 50, y de estos entre cinco y diez han acudido a las instancias laborales por considerar que no se respetaron sus derechos laborales. Sin embargo, al final han aceptado el finiquito que se les ofreció desde un inicio, porque se están liquidando al cien por ciento.

Lee también: Salamanca: Prieto confirma la construcción de cuartel para la Guardia Nacional

“No hay ganancia en el juicio, se les hace cálculo donde no existe espacio para que puedan alegar algo más y quien ha decido iniciar un proceso legal, al final de cuentas solo obtiene lo que se le ofreció inicialmente; por ello aunque ganen el proceso tendrán lo mismo que se les ofreció, porque es lo que les correspondía”, precisó.

Agregó que con la salida servidores públicos, ya se registran ahorros, porque muchas de ésas plazas no se están cubriendo; ahora se está pasando a la reestructuración funcional, por ejemplo con la agrupación de áreas.

El oficial mayor del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Cuna Carranco. Foto: Especial

Dijo que en cualquier cambio de administración se trazan líneas estratégicas y se evalúa el desempeño. Por ello arriba de 50 funcionarios han tenido que salir por razones diversas. Explicó que los despidos se dieron porque los empleados no tenían actitud de trabajo, realizaban malas prácticas, no cumplían con el perfil o no compartían el espíritu de servicio a la gente.

Además seguirá la revisión y los despidos continuarán. “Es parte de exigirnos, de no conformarnos con lo que ya tenemos, siempre buscando atender mejor al ciudadano”, precisó.

Sobre despidos injustificados de perfiles que tenían años de trabajo dentro de la administración dijo que todo depende del criterio.

“Es complejo porque son criterios. Ahora lo que se ha hecho es elegir conforme a su equipo de trabajo para que no tengan excusas, o que le impusieran gente o que se está trabajando con alguien que no elegí yo; sería complicado decir que tenía perfil adecuado y sin embargo se fue”.

Cuna Carranco dijo que en la primera reestructuración llevó a la conformación de las dependencias, como fue el caso de la Oficialía Mayor.

El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo. Foto: Archivo

“Lo que sigue es el diagnóstico que se va hacer a nivel general, son 84 unidades administrativas, las vamos a recorrer para conocer la plantilla, los recursos materiales con los que se cuenta y los que no se cuenta, clima laboral, liderazgo del titular, guía del desempeño y en base a este diagnóstico que se plantea en dos meses, se seguirán revisando las dependencias”, explicó.

Te puede interesar: Salamanca : Falta de agua potable en Las Misiones será atendida desde cero

Finalmente dijo que además se revisarán los manuales de operaciones de cada una de las áreas, “porque hay algunos que son muy escuetos, no manejan perfiles específicos que determinen que hace cada persona y sus responsabilidades día con día”.

Quizás te interese:

JRP