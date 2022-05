Los regidores de Morena consideraron incompleto e incluso ofensivo el informe acerca de los viajes que realizó la alcaldesa Lorena Alfaro

Nancy Venegas

Irapuato .- Después de varias semanas de solicitar el informe de gastos y resultados de los viajes que realizó la alcaldesa Lorena Alfaro a Cuba y España, finalmente este viernes, antes de la sesión de Ayuntamiento, la Comisión de Hacienda del cabildo conoció un informe que la fracción de Morena consideró incompleto e incluso ofensivo para los miembros del cabildo.

En plena sesión de Ayuntamiento ordinaria número 22, los regidores de Morena, Lourdes Romero, Evelia Mortera y Luis Carlos Manzano Guerrero, exigieron de nueva cuenta el informe de los gastos y resultados de los viajes que hizo la alcaldesa Lorena Alfaro a España y Colombia.

Por si no lo viste: Madres de primaria José María Martínez de Irapuato denuncian abuso sexual a menor

La edil Lourdes Romero justificó el rechazo de esta fracción del cabildo al informe trimestral de tesorería municipal que sometería a aprobación, por la falta de información de los viajes.

“Ahorita que estamos en los informes trimestrales. Me gustaría volver a hacer hincapié en que estoy en espera de transparencia en cuestión a los viajes. Es una cosa que no se puede hacer caso omiso y como parte del Cabildo necesitamos ver bien transparentado ese tema, cosa que se ha dado omiso. Si me gustaría hacer hincapié de que estamos en espera”, destacó.

Foto: Nancy Venegas

Critican informe

Después de solicitar por varias semanas el informe de estos viajes la regidora, Evelia Mortera, dijo que apenas este viernes, previo a la sesión de Ayuntamiento, se les informó muy brevemente algunos de los pormenores de ambos viajes. Sin embargo, consideró el reporte ofensivo para los miembros del cabildo que requiere más que una ficha informativa del itinerario que Alfaro García tuvo en el país europeo y Colombia.

“Lo que resulta más interesante para la transparencia es que se haga un informe de los costos, de gastos. Eso no lo tuve. Lo que tuve fue una respuesta 5 minutos antes de la sesión de Ayuntamiento a la sesión anterior que me dice: ‘Me permito informarle con fecha de 26 de enero del 2022 mediante rueda de prensa a medios de comunicación se dieron a conocer públicamente los resultados conseguidos de su visita al país de España’. Yo no soy medio de prensa. Con todo respeto, estoy dentro de un órgano colegiado”.

Te puede interesar: Observatorio Ciudadano pide a la SSC de Irapuato no iniciar en ‘ceros’

Cuestionan proyectos y resultados

El regidor Luis Carlos Manzano Guerrero, insistió en la importancia de que se informe los resultados y proyectos de ambos viajes que se aterrizarán en la ciudad. Sostuvo que no es la primera vez que se oculta información al Ayuntamiento, pues aún está pendiente el informe financiero de la edición pasada de la Feria de las Fresas, en la que la alcaldesa Lorena Alfaro pidió el voto de confianza para destinar más de 9 millones de pesos del municipio al evento.

“Es importante ventilarlo antes de que se nos junten más cosas, porque todavía tenemos el reporte de la feria pendiente. Entonces necesitamos ya en la reunión que tuvimos precisamente en comisión le solicite al director de Economía que tenga a bien ese reporte financiero de la feria. Nos interesa mucho y no solamente a nosotros, nos interesa mucho a la ciudadanía. Nosotros entendemos que los viajes deben tener muchas ventajas y ellos nos dan a conocer algunos planes que tienen. Yo le pedí en lo particular que solamente que quedará fechado todo, que nos diga cuándo lo va a hacer y desde luego que no alcanzamos a llegar a la parte del área económica”.