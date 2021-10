Luz Zárate

Celaya.- El alcalde Javier Mendoza Márquez se reunirá en próximos días con los afectados por la grieta que atraviesa la comunidad La Cruz, a quienes prometió apoyar con material de construcción y enseres. Además, a quienes perdieron su patrimonio se les buscará un lugar a donde reubicarlos.

Luego que los vecinos denunciaron que ninguna autoridad de la actual administración se ha reunido con ellos, finalmente este sábado el presidente Javier Mendoza señaló que se está analizando la manera para apoyarlos.

Mendoza señaló que se les destinarán algunos apoyos por parte de la dirección de Desarrollo Social.

“Ya tengo reunión con la gente de la Cruz en próximos días, en estos momentos el licenciado Francisco Arreguín ya está en contacto con estas personas para ver en qué les podemos ayudar. En algunos casos va a ser con material para construcción, en otros con enseres domésticos, hay algunos que perdieron su patrimonio, estamos analizando la posibilidad de encontrar algunas áreas municipales donde podamos reubicarlos”, manifestó.

Y es que los vecinos afectados por la enorme grieta que apareció en la comunidad La Cruz están enojados porque no se les ha apoyado y porque el presidente no ha ido a su pueblo y no conoce de primera mano la situación en la que viven.

Sin respuesta

Foto: Martín Rodríguez

Los afectados relataron que la exalcaldesa Elvira Paniagua acudió días antes de salir de la administración, pero “sólo a tomarse la foto del recuerdo y presumirlo en redes sociales”, pues los apoyos nunca llegaron.

Fue el pasado sábado 2 de octubre cuando a raíz de las lluvias se abrió una enorme grieta en la comunidad La Cruz, que atraviesa gran parte de la comunidad. Desde entonces la zanja sigue creciendo y las “casas siguen tronando” y las autoridades de Protección Civil no les permiten reparar lo dañado.

Las casas más afectadas están ubicadas en la calle Morelos en la comunidad La Cruz, en la zona sur de Celaya, en donde 38 viviendas quedaron severamente dañadas —ocho de las cuales tienen que ser demolidas completamente—, así como una escuela y algunos negocios.

