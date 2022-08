Con el cambio de uso de suelo, permite las inspecciones de PC y evita los riesgos en estas casas de Airbnb en San Miguel de Allende

Roberto López

San Miguel de Allende.- Este municipio iniciará visitas a las casas que se anuncian por Airbnb en San Miguel de Allende para que hagan su cambio de uso de suelo. El alcalde Mauricio Trejo anunció que les dará una ventana de dos meses para que hagan este trámite. “Es la única forma que podrán operar”, reafirmó.

Trejo Pureco señaló que, al día de hoy tienen operativos constantes de las casas que se han registrado en esta modalidad, pero en la plataforma del gobierno del estado.

“Es un tema que debe preocupar a la industria de los hoteleros porque es una competencia desleal. Pagan los servicios públicos municipales con una tarifa muy distinta. No se someten a los reglamentos de los municipios”, señaló.

Foto: Roberto López

Operan como hoteles, advierte alcalde

El alcalde de San Miguel de Allende dijo que éste es un tema que tiene que preocupar también a todos los municipios. Esto ya que están operando como si fueran hoteles a través de Airbnb o a través de la plataforma del gobierno del estado.

“Lo cual está bien en un inicio, porque la plataforma los registra y deja un listado de todos. Pero no incluyen o no contemplan que, si bien quedan registradas en un padrón de casas en renta, no tienen uso de suelo ninguna de esas propiedades”, enfatizó.

Detalló que todas esas propiedades de esas plataformas tienen que cumplir con el uso de suelo. Una vez que tienen el cambio de uso de suelo, lógicamente se modifican las tarifas de agua potable y las de luz. Con ello, deben entrar al esquema del pago de impuestos.

Señaló que también, con el cambio de uso de suelo, permite las inspecciones de PC y evita los riesgos en estas casas de Airbnb en San Miguel de Allende. Esto que se han dado por muerte de gas LP por malas instalaciones.

“Vamos a empezar una campaña para invitar a todos los que estén en las plataformas del gobierno del estado en las de Airbnb para que acudan a presidencia municipal a solicitar su uso de suelo. Daremos una ventana de 2 meses para que lo hagan y es la única manera que podrán operar en San Miguel de Allende”, anunció.

