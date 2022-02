Datos de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato indican que en la capital se tiene un registro de mil 603 inmuebles

Omar Medina

Guanajuato.- La presencia de plataformas digitales de hospedaje ha crecido en los últimos años en Guanajuato Capital. Actualmente las propiedades que se rentan a través de Airbnb superan en cantidad 10 veces a los hoteles tradicionales.

Datos de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato indican que en la capital se tiene un registro de mil 603 inmuebles que ofrecen servicios de hospedaje en la plataforma digital Airbnb.

La información de la Sectur indica que estos establecimientos tienen una tarifa promedio de 984 pesos noche.

En contraste, la dependencia estatal tiene contabilizada la operación de 157 hoteles en Guanajuato Capital. Estos negocios suman un total de 3 mil 986 habitaciones disponibles para los visitantes.

La presencia de plataformas digitales de hospedaje no ha sido regulada de manera estricta por las autoridades y eso provoca una competencia desleal, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato Capital, Luis Alberto Espinosa Orozco.

“Sí nos impacta cada vez más ya que la competencia no es pareja. Estamos hablando de que es un negocio de hospedaje que no está regulado al 100 por ciento y que no paga totalidad de los impuestos, que no se le exige la normatividad al 100 por ciento y eso hace que sus costos no sean como nosotros y pueden dar precios más accesibles porque no cargan con todo lo que nosotros”.

El empresario señaló que se debe incrementar la vigilancia de los establecimientos que se ofrecen en plataformas digitales para garantizar la seguridad de los visitantes y evitar que los negocios locales se vean afectados.

“Definitivamente falta más vigilancia, falta que se les someta a toda la normatividad que todo negocio debe de cumplir en todos los aspectos. Me refiero a Desarrollo Urbano, impuestos estatales, federales y sí hace falta tenerlos más regulados”.

Sostuvo que la tarifa promedio en un hotel de la capital ronda en los 1 mil 100 pesos. Sin embargo, hay espacios para todos los gustos y bolsillos.

“La tarifa en la capital en estos momentos anda en promedio en los mil 100 pesos, esa es la tarifa promedio para los 5t hoteles de la capital. Pero, bueno podemos encontrar hoteles desde 700 pesos, hasta 4 mil pesos la noche. Es relativo el promedio”.