Aunado al déficit de personal en la Fiscalización de León, el cambio de adscripción obligó a aumentar su operatividad y modificar los horarios

León .- El titular de Fiscalización y Control, Mario Maciel García, reconoció que la dependencia trabaja con déficit de personal y que el cambio de adscripción obligó a aumentar su operatividad. Por ello, fue necesario modificar los horarios de trabajo.

Esto, ante las acusaciones de sobrecarga de trabajo hechas por inspectores.

Mario Maciel se dijo a favor de mejorar el clima laboral de su personal, pero reprochó que las mejoras no se determinarán por “caprichitos” de algunos.

De forma anónima, algunos de los afectados relataron a Correo que desde que la dependencia fue transferida de la Secretaría de Ayuntamiento a la Secretaría de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana ( SSPPC ) realizan jornadas de trabajo de hasta 15 horas. Además, si bien, la dependencia les proporciona alimentos, estos llegan echados a perder. Por lo que acusan que la situación es maltrato laboral.

Imposible modificar todo sin personal suficiente

El director de Fiscalización dijo que, si bien, algunas de las condiciones denunciadas serán puestas en consideración, habrá cuestiones operativas que no podrán modificarse en tanto no cuenten con el personal suficiente.

Déficit de personal en Fiscalización de León

“Todos los días tenemos situaciones que nos hacen revisar nuestra actuación y para ello ya estamos con nuestro plan de trabajo listo; y tiene que ver con estructura, organigrama y con las mismas facultades de la dirección“.

Aseguró que en ese sentido, respeta a quien haya denunciado y no investigará esto, sino que se enfocará en el plan de trabajo.

“Claro que también tenemos que aportarle al clima laboral de una dependencia, no de caprichitos ni de sentimientos de personas en lo particular. Ese tema a mí no me interesa tocar” se pronunció al respecto.

Asegura que trabajar con déficit de personal no es violencia

Maciel García, que durante la administración anterior se hizo cargo de la dirección de Tránsito municipal, tras la renuncia de José Guadalupe Alcalá, aseguró que en las áreas operativas de Seguridad Pública suelen trabajar con déficit de personal, por lo que deben buscar la forma de hacerlo rendir y eso no debe ser interpretado como acoso o violencia.

El funcionario añadió que, desde su llegada a Fiscalización, se hizo un diagnóstico laboral, donde además del déficit de personal encontraron necesidades de mejorar la capacitación y en la preparación de una parte de los inspectores, así como las condiciones salariales y de equipamiento.

Por lo pronto, la dependencia solicitó una suficiencia presupuestal de 4.5 millones de pesos para la compra de 7 camionetas y 442 mil 656 pesos para alimentar al personal. Mientras tanto, a través de un oficio ingresado a la dirección de Planeación y Administración de la SSPPC se pidió la contratación de 18 agentes más para cubrir otro turno, y aliviar la carga de trabajo al resto.

“Todos sabemos que en materia de Seguridad adolecemos de ésto (personal) y ahorita, como yo le he hecho en otras áreas donde he intervenido, vamos a trabajar con lo que tenemos para suplir cantidad con calidad.

Ahorita tenemos una plantilla de 40 en el personal operativo, y para el tamaño de la ciudad está rebasado. Yo hace 27 años que me fui de esa oficina, teníamos ese personal. La ciudad ha crecido 3 veces más.

El planteamiento ya está hecho en Planeación, a través de las áreas correspondientes, ahorita de entrada de 18 compañeros más, para poder cubrir otro turno”, puntualizó.

