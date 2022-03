Los trabajadores denunciaron que han sido víctimas de violencia laboral, pues trabajan más de 15 horas e incluso han perdido sus descansos

Redacción León.-Jornadas de trabajo extenuantes mayores a 15 horas, acoso laboral y comida echada a perder, es lo que viven funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control.

Trabajadores municipales denunciaron que desde la llegada de Mario Maciel García en noviembre del año pasado, hubo varios cambios en la dirección que depende de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Los funcionarios quienes por temor a represalias prefirieron mantenerse en el anonimato, explicaron que desde diciembre del 2021 fueron notificados de que su horario sería de las 10:00 de la mañana sin un horario fijo de salida.

Lea también: Utilizan la imagen de Ale Gutiérrez para fraudes en redes en León

Foto: especial

“Trabajamos desde las 10:00 de la mañana y en muchas ocasiones salimos a las 5:00 de la mañana, no antes de las 3:00 mínimo”, explicó uno de los afectados.

Además, con la nueva política de trabajo les ofrecieron el apoyo de una comida para hacer frente a las horas laborales excesivas, pero comentaron que los alimentos llegan echados a perder debido al calor. Incluso dicen ellos tienen que desembolsar de su dinero para aguantar todas esas horas.

Trabajadores bajo amenaza

Sin embargo, los pocos que han llegado a externar su molestia por el cansancio crónico, han sido presionados con más trabajo con la finalidad de orillarlos a renunciar.

“En el mes de noviembre estuvo presente el secretario de seguridad Mario Bravo el cual comentó que no venían a correr gente y que no iban a cambiar horarios, el cual no fue cierto ya que en la primera semana de diciembre se nos notificó que quedaría eliminado el turno matutino y quedarían solo 2 turnos con horarios de 10 de la mañana y no tener horario de salida”.

Además, les advirtieron que no iban a cambiar horarios por un tiempo y todo aquel que quisiera laborar bajo esta dinámica podría quedarse, “y el que no, estaban las puertas abiertas ya que por ningún motivo iban a cambiar y tampoco iba a subir sueldos porque tenemos que demostrar que trabajamos de igual manera”.

Bajo esa dinámica, ante cualquier motivo de queja existen represalias con más carga de trabajo, pues tienen que acudir a eventos calificados como ‘extraordinarios’ en su tiempo de descanso porque son obligatorios.

MJSP