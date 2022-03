El municipio pidió a la población mantenerse alerta de cualquier oferta de la cuenta falsa de Alejandra Gutiérrez

Carolina Esqueda

León.- La cuenta falsa de Alejandra Gutiérrez en Facebook, con la que sus creadores trataron de estafar a varias personas, al parecer fue creada en otro país y continúa activa.

El municipio pidió a la población mantenerse alerta de cualquier oferta de ganar dinero fácil a nombre de ella o de cualquier institución oficial.

El secretario de Ayuntamiento , Jorge Jiménez Lona, no descartó la posibilidad de que la imagen de otras dependencias municipales pueda ser utilizada para intentar fraudes.

Señaló que, al igual que la cuenta falsa de Alejandra Gutiérrez, podría tratarse de un modus operandi creciente en todo el mundo. Recomendó verificar siempre ese tipo de publicaciones a través del número de atención de Whatsapp o bien, reportarlo directamente a sus oficinas.

“Se ha estado denunciando, pero el proveedor es Facebook y es todo un proceso. Desde el mismo día se pidió que se diera de baja. Sin embargo, eso no te garantiza que al minuto vuelvan a crear otra cuenta. Estamos muy atentos para que nadie sea engañado o que pueda pasar con otro servidor público” añadió.

“Es un tema complejo porque el ataque lo puedes estar sufriendo desde otra ciudad, otro estado e inclusive otro país. Es lo que estamos monitoreando, que ni siquiera es de aquí de México. Sin embargo, seguimos muy atentos. La alcaldesa ha señalado que no hay que caer en esta desinformación que puede confundir a los usuarios y, sobre todo, hacer que alguien caiga y deposite o que su información sea sustraída” dijo al respecto.

La trampa

La cuenta falsa de Alejandra Gutiérrez llegó desde el 27 de mayo de 2021.

Fue a partir del 4 de marzo que realizó varios posteos robados del sitio oficial de Alejandra Gutiérrez, arrancando por un video subido desde el 28 de febrero en una asamblea de ‘Mi Barrio Habla’.

Tras llenar el perfil y enviar varias solicitudes a personas geolocalizadas en la entidad, los suplantadores subieron el post con el que intentaron consolidar el fraude.

Estaban invitando a la gente a dar datos personales a través de la aplicación BAZ y tomarle una captura de pantalla para poder participar en un sorteo por 600 euros.

Tras detectar la situación, por lo que de inmediato la alcaldesa lanzó la alerta a través de sus cuentas oficiales, pidiendo denunciar el perfil falso.

Sin embargo, este sigue activo y continúa publicando contenido robado de la cuenta oficial de la mandataria municipal, aunque con un día de diferencia de los posteos originales.

La única publicación desactivada fue con la que los suplantadores buscaban hacer el fraude.

Denuncian por robo de identidad

Jiménez Lona aseguró que por el robo de identidad levantaron la fe de hechos ante un notario y están en proceso de interponer una denuncia penal. Aunque reconoció que será difícil proceder por haber sido cometido desde el extranjero.

El secretario de Ayuntamiento apeló al sentido común de la ciudadanía, recordándoles que no existe el dinero gratis a través de internet, y que ninguna instancia de gobierno solicita datos personales a través de redes sociales.

“Hay que estar conscientes de que no hay dinero gratis en el ciberespacio, que no hay premios de rifas en las que no participaste, y no vas a ganar. Entonces aquí más bien es el llamado a los ciudadanos, a que estén atentos, que no nos dejemos engañar y que ante cualquier duda tenemos los medios de comunicación para consultar si lo que les está llegando es falso. Y de entrada no proporcionar información, ningún mecanismo de gobierno te pide información a través de una red social, ni datos personales” recomendó.