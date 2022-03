La imagen de la alcaldesa de León, Ale Gutiérrez, ha sido usada para realizar fraudes en redes con páginas falsas que roban información

Scarleth Pérez y Carolina Esqueda

León.- Cuentas falsas de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez son creadas en redes sociales para robar la identidad de desafortunados distraídos, que creen en los extraños sorteos publicados en sus perfiles. La alcaldesa de León ya detectó dos cuentas, una creada para robar identidades y otra que únicamente comparte las publicaciones del sitio original de Ale, pero que en cualquier momento puede cambiar.

“Hola amigas y amigos, están circulando páginas falsas en Facebook, a nombre de Alejandra Gutiérrez y Alejandra Gutiérrez Campos donde es completamente falso que sean mías. Los invitó a que denuncien, están invitando a juegos sorteos que no son reales, está es la única página que estoy utilizando en Facebook. Los invito a denunciar, no caigan en el juego de estas personas que no tienen otra cosa que hacer”, informó la alcaldesa.

La cuenta que más riesgo representó para los ciudadanos fue una que se llamó ALEJANDRA GUTIERREZ, en mayúsculas y sin acento en el apellido. La falsa página tenía como foto de perfil la misma que la presidenta municipal tiene en sus cuentas verificadas.

Las publicaciones de ese perfil hacían mención de un sorteo por elección al azar de los seguidores del sitio oficial de la alcaldesa. Con signos de euros en lugar de pesos mexicanos, se leía: “Elegí 20 afortunados y cada uno recibió 600€”. Posteriormente se dejaron una serie de pasos a seguir en los que se tenían que registrar en un link y después enviar captura de pantalla. Es a través de esos registros, en sitios que parecen oficiales, que los delincuentes roban la identidad de las víctimas o hackean los celulares para posteriormente extorsionar con la información obtenida.

Georgina comparte su experiencia

El caso de Georgina no se originó a través de la cuenta falsa de la alcaldesa, pero sí pasó en León a través de un link que abrió:

“Hola, soy Gerogina M. Estoy siendo víctima de “Doxxing” y robo de mis datos e identidad y estoy siendo extorsionada por parte de supuestas aplicaciones de préstamos que yo no pedí y esto pasó solo por abrir un enlace. Le están enviando mensajes a mis contactos diciendo que yo debo una fuerte cantidad de dinero o que ofrezco servicios sexuales para pagar mi deuda. Algunos de los mensajes incluyen fotos mías, nada de esto es cierto, te pido que si llegas a recibir un mensaje al respecto lo ignores, no lo abras, no contestes y bloquea el número. Espero tu apoyo no creyendo nada de lo que ahí dice. Gracias”.

La experiencia de Georgina fue compartida por el activista Adolfo Enríquez Vanderkam . La leonesa se lo compartió con la finalidad de difundir su experiencia y que no le pase a nadie más.

La cuenta de la alcaldesa que incluía el link para registro ya desapareció de la web., pero un segundo perfil falso aún continúa en funcionamiento, aunque ahí solo comparten las publicaciones del sitio oficial de Ale Gutiérrez.

Para ser evitar ser víctima del robo de identidad, es importante no abrir ligas de dudosa procedencia, incluso de los propios amigos de Facebook, ya que las cuentas llegan a ser hackeadas y los delincuentes buscan atraparte con mensajes como este:

“¿Eres tú la del vídeo?, ¿Recuerdas este momento?, ¿Ya viste que sales aquí?”, siempre acompañados de un link que al ingresar, podría exponer tu información.

Ayuntamiento denunciará ante la Fiscalía

Por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, se informó que ya iniciaron una investigación por la suplantación de identidad a las cuentas de Facebook de la alcaldesa, por lo que se procederá con una denuncia ante la Fiscalía.

Esta no es la primera vez que el municipio de León detecta un uso indebido de su imagen institucional para intentar estafar a la población. En diciembre del año pasado, la Dirección de Desarrollo Social detectó a un hombre repartiendo tarjetas con el logotipo de la administración actual en la Zona Piel y en el miércoles ciudadano, haciéndose pasar por asesor de trámites municipales, por lo que de inmediato se lanzó una alerta advirtiendo del engaño.

Y aunque en su momento se contempló la posibilidad de demandarlo por usurpación del logo institucional, el sujeto acordó no realizar más la práctica, entregando todas las tarjetas que había impreso y ofreciendo una disculpa pública por sus acciones para librarse de los cargos.

