Staff Correo

Guanajuato.- El pasado lunes 17 de enero, Alejandro Navarro cumplió 100 días al frente del Ayuntamiento capitalino. En este arranque de su segundo trienio como alcalde, Guanajuato está al 100, de acuerdo con los logros que enumeró en entrevista.

Seguridad, la reactivación económica, apoyos a los ciudadanos, apertura y estrategias para ahorrar recursos, son las acciones en las que se ha concentrado Navarro.

Seguridad

Lograr que la ciudad sea la más segura del estado, es la prioridad en materia de seguridad. En estos primeros 100 días del trienio, se creó la Policía Rural, que enfoca sus acciones en las comunidades.

El viernes 21 de enero se lanzó la convocatoria para contratar 50 elementos más que resguarden la capital.

“Tenemos un tema con el estado de una firma de un convenio para la homologación salarial, (…) hemos contado con todo el apoyo para comprar patrullas, chalecos, radios, cascos balísticos”, detalló Navarro.

Movilidad

La movilidad en la capital mejorará si se reduce el uso de automóviles y mejora el servicio de transporte público, para lo cual se prevén dos acciones.

Alejandro Navarro sostiene que el cobro por estacionarse en la subterránea generará a las arcas municipales 50 millones de pesos, entre agosto y septiembre.

Anunció un incremento al pasaje, argumentando que “estamos fuera de línea o poco competitivos con los demás municipios”.

Reactivación económica

“Desde octubre del 2021 a la fecha, pues tuvimos más de ocho fines de semana llenos. Primero, por el Festival Internacional Cervantino, después el Día de Muertos, después del Festival de Cine, el Downhill”, explicó Navarro.

Confió en que el regreso de la comunidad estudiantil, el próximo mes de febrero, genere el impulso necesario para rescatar la economía local.

Apoyos y transparencia

A través de un convenio con la Congregación Mariana Trinitaria, el Municipio adquiere materiales de construcción y artículos como tinacos, calentadores solares, estufas ecológicas, a precios estándar. El alcalde explicó que se eligió este proveedor por un tema de transparencia y para seguir brindando ayuda a quienes más lo necesiten.

Aclaró que Desarrollo Social monitorea que los beneficiarios den un uso adecuado a los apoyos que reciben.

Sesiones, cuentas y licitaciones abiertas, así como el número de whatsapp 473 148 1460, son el vínculo entre la presidencia y la ciudadanía para garantizar la apertura que prometió Navarro.

Administración ahorradora

La meta de la administración es lograr un “presupuesto participativo”, pero el alcalde reconoce no será posible este año.

“Estamos tratando de tener la mayor parte de ahora en el gobierno municipal, no hay viajes, no hay teléfonos celulares, no hay comidas, etc. Todos estos ahorros para qué, para poder tener recursos, para poder hacer más obras en beneficio de los guanajuatenses”.

Aseguró que el despido de 75 empleados entre 2021 y 2022, supondrá un ahorro de hasta 20 millones de pesos.

Detalló que al año los vehículos oficiales requieren 28 millones en combustible, y buscan ahorrar entre 10 y 20% colocando hologramas a los autos para cuando los trabajadores carguen gasolina.