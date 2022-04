Este año se celebran 70 años de la OSUG, pero lejos de llegar en las mejores condiciones, el aniversario está rodeado de polémicas

Guanajuato.- En 1999, el violinista Maksim Smakeev ingresó a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), motivado por una ciudad tranquila, por la estabilidad laboral y un muy buen salario que en ese entonces brindaba la Universidad de Guanajuato a los músicos.

A 23 años de distancia, Smakeev señaló que lamentablemente los músicos de esta orquesta tienen bajos salarios y déficit en su plantilla. Esto porque no han sido valorados durante el transcurso de los últimos años.

“En la orquesta no hay conflicto, el único deseo de la orquesta es que nos empiecen a valorar por lo que somos”, expresó el violinista.

A esto se le suma la denuncia por el veto o censura de artistas rusos en su programa musical y que las instalaciones del Teatro Principal donde tocan representan un riesgo a su integridad física.

Maksim Smakeev es originario de Kirguistán, una de las antiguas repúblicas soviéticas en Asia Central.

“En México aparecí en 1996, eran años difíciles, turbulentos, en los territorios soviéticos, y buscando una vida tranquila y estable, primero llegué a Aguascalientes, y desde 1999 estoy en Guanajuato”, relató.

Contó que en ese entonces a muchos músicos mexicanos y extranjeros les motivaba venir a la OSUG, muy estable en los sueldos y prestaciones. No obstante, las cosas cambiaron.

“No se toma en cuenta el nivel de estudios, estamos valorados a nivel de los técnicos, pero somos maestros, doctores, licenciados, no hay nadie que no tenga nivel de licenciatura para arriba en la orquesta, es una situación muy lamentable, estamos tratando de luchar por aumento del salario, que nos valoren en el nivel adecuado”, enfatizó.

Dijo saber que hay una diferencia notable en lo que ganan los maestros de la Universidad y los músicos, a pesar de que ambos son profesionistas.

Veto a autores rusos no es muy astuto

Sobre el veto de artistas rusos, Maksim Smakeev dijo que lamentablemente hay personas que van por el rumbo y campo político sin ver las cosas que les corresponden como educadores.

Dijo que si se sigue esa lógica, entonces “vamos a prohibir a los alemanes por alguna razón, a los estadounidenses por otra razón. Si esta persona que estaba sugiriendo prohibir la música rusa no ve muy profundo el asunto, si vamos a ir por este camino, debemos de prohibir la tabla periódica de Mendeléyev, porque era ruso, debemos de prohibir los libros de los biólogos rusos”.

“La guerra está hecha por los políticos y los intereses políticos y económicos, pero quienes sufren son las personas, entonces poner pretexto la guerra o la acción militar para censurar no es muy astuto”, añadió.

Maksim Smakeev comentó que la lógica planteada por el director de la Orquesta habría llevado a que después de la segunda guerra mundial el mundo debería de olvidar a todos los compositores alemanes como Bach, Beethoven, Wagner o Brahms.

“Es ilógico, ¿o deberíamos olvidar a todos los artistas y creadores, en toda la historia, en cualquier país?, no están prohibiendo algo actual, tratando de eliminar una parte de la cultura de la humanidad, no es muy astuto”, enfatizó.

Apuntó que muchas personas escuchan música sin entrar al compositor, solamente le gusta y escucha, incluso citó que muchos estadounidenses escuchan la Obertura 1812 en su día de independencia, que es del ruso Tchaikovski, pero que creen que es una obra de algún músico estadounidense y no es así.

“La gente no meten sus manos al coche para saber en qué parte del mundo se hizo. Lo usan porque es cómodo y útil, debemos de utilizar lo que nos gusta”, acotó.

Sobre el disco que la OSUG grabó con Sony Music, pero que se frenó su publicación debido a que incluía una composición de Dmitri Shostakóvich, el músico dijo que aún tiene esperanzas de que sí sea lanzado.

“El disco se grabó en Guanajuato, pasó a disqueras, de hecho el material está listo, esperemos que salga pronto”.

Además, el violista comentó que son reales los problemas en las instalaciones del Teatro Principal y que es el tiempo de cambiar muchas cosas.

Smakeev puntualizó que todos los instrumentos musicales son de cada integrante de la Orquesta , por lo que también debería haber una retribución.

Músicos de la OSUG lamentan estado del Teatro Principal

El violinista ruso Dmitry Kiselev, concertino de la OSUG, estuvo de acuerdo con su colega Smakeev, y dijo que es verdad el descuido en que se encuentra el Teatro Principal.

“Desde 1999 que lo conozco, estamos en 2022 si no me equivoco, son 23 años que conozco este teatro, y estas lámparas han caído en mi memoria, dos veces. Antes de lo ocurrido recientemente, justo en la cabeza mi querida Dulce, con quien yo tocada solos del Lago de los Cisnes de Tchaikovski. A ella no le fue bien, pero es desagradable, es malo, hay que cambiar esas lámparas, es mi opinión personal”, dijo.

Dijo que sí se puede trabajar en el Teatro Principal, pero es cuestión de cambiar las lámparas de modelo antiguo, y poner nuevas y menos peligrosas.

“No me acuerdo la fecha, el año pasado, en Moscú, en el teatro Bolshói, de muy arriba, cayó un sofito, cayó a un artista y desgraciadamente lo mató. Esta clase de accidentes suceden en todos lados donde hay teatros, por eso debe tener mantenimiento”, subrayó.

Celebra el 70 aniversario de la OSUG

Sobre el 70 aniversario de la Orquesta, Dmitry Kiselev enfatizó que le encanta trabajar aquí.

“Me encanta Guanajuato, me gusta trabajar aquí porque yo soy músico, y si Dios quiso que esté aquí desde 1999 a la fecha, es el destino. El hecho que cumpla 70 años me inspira orgullo y satisfacción, porque me atrevo a decir que de cierta forma es mi orquesta, porque en veintitantos años es un hecho”.

Destacó que le inspira orgullo y satisfacción pertenecer a esta orquesta que cumple 70 años, y dijo esperar que muy pronto todo vuelva a la normalidad tras la irritación de los músicos por los bajos salarios y que esto no repercuta en el nivel artístico.

“Irritación hay en cualquier orquesta, en cualquier colectivo donde hay más de tres personas, siempre van a suceder preguntas, siempre van a haber movimientos. Los salarios están bajos, yo soy de origen ruso, yo trabajo de concertino, en mi papel necesito estar muy atento a lo profesional, de lo político yo me entero al último”, comentó.

Dijo que los problemas que ocurren actualmente con la Orquesta “no me parece una situación tan, tan, tan drástica, es nada más mi opinión personal, más o menos igual que en cualquier lugar del mundo”.

No obstante, dijo que le parece correcto que los músicos de la orquesta luchen por sus derechos.

“Eso está muy bien, como concertino a mi interesa el nivel artístico, me gustaría que todos esos movimientos, que son justos, hasta necesarios, que no afectaran el nivel artístico de la orquesta”, enfatizó.

El músico más importante de la orquesta después del director coincidió en que el veto a autores rusos es injustificado. Expresó que los temas políticos o una guerra no deben influir en lo cultural y artístico.

“Dios mío, hasta me da pena explicar esas cosas. Hitler fue austriaco y Mozart fue austriaco, pero yo voy a escuchar a Mozart, yo lo quiero mucho y yo lo voy a tocar, hasta quiero hacer unos duetos de Mozart, eso no tiene nada que ver con la guerra”, comentó.

Dmitry Kiselev enfatizó que a él en la orquesta nadie le ha prohibido tocar música rusa.

“Había algo, hace unas semanas, una carta, algo escrito, este algo escrito recomendaba no tocar obras rusas, pero igual que todos los compañeros, y el maestro Roberto Beltrán, la respuesta es que esto es ridículo”, expresó.

¿Quiénes son Dmitry Kiselev y Maksim Smakeev?

Dmitry Kiselev es un concertino. Nació en Moscú el 22 de octubre de 1962 y realizó sus estudios en el Conservatorio de Moscú Pyotr Ilyich Tchaikovsky, graduándose en 1989 con Excelencia Académica.

El maestro Kiselev ha colaborado en diferentes orquestas de Moscú, como la Symphonica GMSO, bajo la dirección de Vladimir Ponkin, o la Tverskaya Kamerata, bajo la dirección de Viatcheslar Trushin, entre otras. Llegó a México en el año de 1996 como asistente de concertino a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y desde 1999 hasta la fecha es concertino de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

En México ha realizado innumerables conciertos y recitales, así como varios proyectos de música de cámara, tocando como solista en la OSUG en el año 2001.

Por su parte, Smakeev es originario de Kirguistán. Ingresó a la Escuela Central del Conservatorio de Moscú en 1983. En los años 1981 y 1982 resultó ganador del Concurso Estatal de Violín en la ciudad de Frunze y obtuvo el segundo lugar y premio del Concurso Internacional de Músicos Jóvenes en la ciudad Asjabad en 1983.

En 1990 ingresó al Conservatorio Nacional de Kirguistán, terminando sus estudios de maestría en 1995 con excelencia y honores.

Desde 1999 es miembro de la OSUG, en la cual ha sido concertino invitado en varias ocasiones. Desde 2001 es académico de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato.

