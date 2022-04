Al rechazar expresarse sobre el tema, Diego Sinhue elude el veto a la OSUG, a la que prohibieron interpretar música de compositores rusos

Karla Silva

Silao.- A fin de evitar ser observado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo optó por no hablar acerca del veto que la Universidad de Guanajuato (UG) impuso a los autores rusos, al pedir a la Orquesta Sinfónica de la UG (OSUG) que no incluya en sus programas composiciones de músicos de esta nacionalidad.

Luego de que Periódico Correo diera a conocer que el 17 de marzo altos funcionarios de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato pidieran al director de la OSUG, Roberto Beltrán Zabala, suspender el homenaje al compositor Dmitri Shostakóvich, nacido en San Petersburgo, el gobernador limitó sus comentarios y se reservó su opinión.

“Es un tema bien delicado. Las relaciones exteriores competen al Gobierno federal, y no quiero que me regañen como hace tiempo me regañaron por andar opinando en temas extranjeros”, dijo esta tarde en entrevista.

La Universidad de Guanajuato argumentó que este veto era parte de las medidas tomadas en solidaridad de Ucrania, quien vive un conflicto militar con Rusia

Diego Sinhue elude el veto a la OSUG… pero habla de relaciones exteriores en foro Europa-México

Cerca de 700 personas participaron en el primer Foro de Economía Digital Unión Europea-México, celebrado en Guanajuato, en el cual se generaron 90 citas de negocios, informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al clausurar el evento.

Además, indicó que Guanajuato busca aprovechar al máximo el mercado que representa Europa, al igual que sus conocimientos en economía digital, aunque subrayó que las herramientas digitales mejorarán la economía solo si son democratizadas.

Destacó que este tipo de eventos fortalecen la relación del estado con el organismo europeo, lo cual favorece el ecosistema de innovación que se construye en Guanajuato, pues la UE es un referente de prácticas exitosas en esta materia.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, sostuvo que la amplia participación de empresarios, académicos y funcionarios en el foro es solo una muestra del fuerte interés que existe tanto en la UE como en el país por la economía digital.

“Estoy convencido de que este primer foro será la base para dar intercambios y pasos concretos para identificar formas de cooperación en temas de economía digital, y estaremos atentos a propuestas que puedan surgir, tanto por parte de nuestra dirección general como por parte del estado de Guanajuato”, dijo.

Agregó que la innovación toma un papel cada vez más importante porque beneficia tanto a consumidores como a trabajadores, y es fundamental para crear mejores puestos de trabajo, ayudar al medio ambiente y mantener la competitividad en el mercado global.

UG sí ordenó vetar a autores rusos y frenó disco de la OSUG

Pese a que el director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, José Osvaldo Chávez, negó que él fuera el responsable de haber solicitado la modificación del programa de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, así como la eliminación de las composiciones de autores rusos, un oficio demuestra lo contrario.

El documento evidencia que la orden de la eliminación provenía desde cargos directivos, dado que esta petición la firmó la abogada general de la UG y encargada de la revisión del proyecto musical que efectuó la OSUG, Ileana Alejandra Bernardino Cruz.

Además, el oficio, firmado desde el 17 de marzo, comprueba que altos mandos de la UG solicitaron parar lo relacionado a la edición y distribución de un disco que la OSUG había grabado con Sony Music, debido a que incluía una composición de Dmitri Shostakóvich, autor ruso y a quien se vetó debido al conflicto bélico.

“La segunda (obra es) de Dimitri o Dmitri Shostakóvic, compositor nacido en San Petersburgo, como es de su conocimiento, uno de los acontecimientos actuales que preocupa a la comunidad internacional es el conflicto bélico entre Rusia a Ucrania, mostrando diversos sectores productivos, económicos y político su rechazo a estas manifestaciones de violencia”, se notifica en el escrito.

El disco, que serviría como homenaje a diversos compositores, ya había sido grabado por la OSUG y solo faltaban algunos detalles para su lanzamiento.

Aún así, y en respuesta a un oficio similar reconocido como OSUG /0022/ 2022, es que se pide eliminar el trabajo ya realizado por los músicos de la casa de estudios.

“Nuestra UG, a través de las autoridades ejecutivas se ha pronunciado por la suspensión y reagendar actividades académicas, culturales que guarden relación con Rusia, siendo un caso de fuerza mayor que al inicio de este proyecto se desconocía (…) Por lo que es menester suspender el homenaje a Dmitri Shostakóvich que la explotación de este disco pudiera significar en las diversas plataformas digitales y venta física”, se menciona.

Foto: Correo

JRP