María Espino

Guanajuato.- Laura Jazmín Rodríguez Almanza, estudiante de la carrera Ciencias Políticas de la Universidad de Guanajuato y Sergio de Jesús Hernández Rojas, Arquitecto egresado de la UG denunciaron públicamente y ante el Ministerio Público haber sido víctimas de violencia física, psicológica y verbal de parte de Policías de Género y Policías Preventivos de Guanajuato capital.

Los jóvenes, en entrevista, señalaron ser novios y precisaron que la agresión ocurrió entre 2:00 y 2:30 horas la madrugada del jueves 23 de septiembre en calle Tepetapa, casi frente a la ex estación del Ferrocarril en donde fueron interceptados y golpeados, primero por Policías de Género (hombres), quienes llamaron a mujeres policías para que golpearan a Laura, poco después de que salieron de un bar en el que se encontraban ubicado en el centro histórico.

Laura precisó que un hombre policía le propinó un puñetazo en el ojo derecho, en donde aún se aprecia el moretón, después la jalonearon y magullaron entre varios elementos de seguridad además de patearla mientras ella les pedía que no le pegaran y soltaran a su novio a quien tenían sometido entre varios uniformados tirado en el piso.

La afectada narró que fue el jueves aproximadamente a las 2:30 de la madrugada cuando ella y su novio fueron interceptados en la calle Tepetapa al regresar de una fiesta, “mi novio se adelantó apresuradamente porque le urgía llegar a casa para hacer uso del sanitario” y al notar que ella no traía llaves corrió tras de él para pedírselas.

“En el momento que él iba corriendo paso una patrulla de Género y se estacionó abruptamente, bajando cuatro elementos hombres e interceptando a mi novio de manera agresiva, nada justificada sin ningún protocolo de detención”, narró Laura.

Contó que se acercó a su pareja para ver lo que ocurría, los policías preguntaron si se encontraba bien y aunque intentaron explicar la razón por la que corrían, acusó que ellos comenzaron a patearlo y agredirlo. Solo entonces él ofendió verbalmente a los elementos, respondiendo a la agresión, pero estos volvieron a golpearlo.

La ofendida entonces se interpuso entre los agentes y su pareja, pero entonces “uno de los policías me dio un puñetazo en la cara, a lo que yo contesté con violencia y entonces comenzó la gresca”, rememoró la joven.

Continuó su relato explicando que los policías intentaron subirles con violencia, a lo que la joven pidió una policía mujer pues acusó que “la fuerza que estaban ejerciendo sobre mi persona era demasiada, llamaron por radio a otra patrulla donde venían elementos mujeres, se acercaron a nosotros y uno de los policías le dio la orden de que me metiera unos putazos porque había golpeado a uno de los elementos, inmediatamente las elementos mujeres me jalaron del cabello, golpeándome y tirándome al piso, sometiendo con uso excesivo de la fuerza”.

Los golpes que la joven denunció le habrían dejado moretones en el ojo derecho, hombro izquierdo, ambos brazos y piernas, espalda y nuca.

La joven aseveró que una vez que los subieron a la patrulla para llevarlos a barandilla los policías los seguían pateando y una vez que llegaron a la dirección de Seguridad Ciudadana ella recuerda que no se podía levantar y le exigían que lo hiciera e incluso un policía le decía que “se estaba haciendo pendeja”, pero después entre varios elementos la levantaron y llevaron con el médico legista quien la valoró.

“Nos subieron a una de las patrullas y ya dentro de las patrullas nos patearon violentamente, cuando llegamos a las instalaciones de los separos, yo ya me encontraba muy golpeada y esposada, me exigían que me levantará, a lo cual yo ya no podía incorporarme, me bajaron haciendo uso excesivo de la fuerza, me violentaron verbal y psicológicamente, no pudieron justificar jurídicamente el levantamiento y el exceso de uso de fuerza, y nos remitieron a los separos”, aseveró Laura.

Ella también contó que le cobraban mil 500 pesos de fianza para dejarla libre, al igual que a su novio, pero ella se negó a pagar pues comentó que ya estando en barandilla la justificación que les dieron de su detención fue que recibieron un reporte al 911.

Temen repercusiones, pero deciden denunciar

La joven universitaria dijo que no pensaba denunciar pues aseguró temer por su integridad y la de su familia ya que en barandilla les tomaron fotografías y los ubican, pero no quieren que la agresión que vivieron quede impune.

Por ello dijo hacer responsable al alcalde Alejandro Navarro Saldaña si algo le sucede a ella, a su novio o a sus familiares por haber denunciado el uso excesivo de la fuerza de parte de Policías de Género y de Policía Preventiva.

Además, este martes Laura y Sergio de Jesús Hernández, su novio, acudieron al Ministerio Público en donde levantaron la denuncia correspondiente en contra de los elementos de seguridad capitalina que los agredieron, queja que quedó asentada con el número de expediente 103631 en la Agencia Investigadora 15-UTC04 de Guanajuato.

Laura, al ser estudiante de la UG, señaló que ya informó su caso a U-Genero en donde buscará ayuda, además de pedir apoyo a la Comunidad Universitaria y estudiantil, también con la coordinación de la carrera que cursa pues mencionó que en barandilla los amenazaron con difamarlos ante la UG y no desea que la situación de que fue víctima se repita.

Sobre la denuncia, Correo busco la postura del Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, para conocer los hechos ocurridos en la fecha y hora señaladas, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

