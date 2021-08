María Espino

Guanajuato.- Comerciantes del Museo de las Momias de Guanajuato y algunos miembros el Colectivo Guanajuato Despertó nuevamente se manifestaron de manera pacífica, en las instalaciones del Congreso en contra de la deuda por 67 millones de pesos, para la edificación de un nuevo museo.

Además entregaron un oficio solicitando a la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso una audiencia para que los ciudadanos puedan manifestar el desacuerdo respecto al endeudamiento que el Presidente municipal ha solicitado.

Cabe señalar que el grupo de manifestantes también denunció que no los dejaron ingresar a la casa Legislativa y sólo les permitieron el paso a cuatro personas en representación de todos los inconformes, situación que dijeron les pareció injusta, pues consideran que con ello buscan minimizar su intención de ser escuchados.

“Que el mismo Congreso no os quiera minimizar a los ciudadanos en el impacto que tenemos al estar en contra de este endeudamiento que pretende el municipio para un capricho del alcalde (Alejandro Navarro), un capricho y negocio para beneficiar a un grupo mínimo de ciudadanos”, expresó Orlando Palacios del colectivo Guanajuato despertó.

Los manifestantes se dijeron indignados de que no les hayan dejado entrar a todos a la Casa legislativa y únicamente permitieran a unos cuantos el ingreso, señalaron que el argumento fue evitar aglomeraciones por el tema de la pandemia, pero acusaron que esto es ilógico cuando en la capital se han hecho eventos masivos sin que ninguna autoridad ponga un pero.

“Venimos a entregar un oficio donde estamos pidiendo audiencia para ver el asunto del Museo de las Momias; nos encontramos con varios ciudadanos locatarios del Museo de las Momias y nos están impidiendo el paso para entregar el oficio, nos impiden el paso por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de sanidad pero pues como en el Rally no lo hicieron; nos mandaron ya patrullas y lo único que nosotros queremos es entregar el oficio y nos puedan atender”.

Los quejosos llevaban carteles con frases como “El pueblo de Guanajuato en contra del préstamo millonario que no es necesario”, “No al préstamo, no a la deuda, no al nuevo museo. Navarro dignifica el actual”, “No se requiere otro museo de Momias, que se dignifique el actual”, “No permitan que dejen sin sustento a más de 150 familias”.

Los inconformes exhortaron a los capitalinos a no permitir el endeudamiento del municipio por los 67 millones de pesos que sumado a los intereses señalaron será una cifra muy alta la que terminen pagando los ciudadanos, además de evitar que los comerciantes que actualmente se encuentran en las afueras del Museo de las Momias se queden sin sustento.

Finalmente los manifestantes entregaron el documento en el que solicitaron por escrito al diputado Victor Manuel Zanella Huerta, Presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso, una audiencia para que los diputados escuchen y conozcan la postura de los ciudadanos en relación al endeudamiento.

