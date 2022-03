A Laura le dijeron que su esposo Jorge González Topete se quitó la vida, las investigaciones privadas señalan otra cosa: asesinato

León.- En un mes Laura Elena, viuda de Jorge González Topete, espera recibir la resolución de la sentencia en contra de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ( FGEG ). A Laura, le dijeron que su marido se quitó la vida, pero los indicios recabados por los peritos contratados en privado, señalan asesinato.

La Fiscalía intentó cerrar el caso, pero la defensa de Laura no lo permitió, “hay omisiones en la investigación y busco justicia por mis hijas, su papá no se suicidó”, dice Laura convencida.

El 19 de noviembre de 2015, Jorge González Topete fue localizado muerto al interior de un hotel en León, Guanajuato. En cuatro días, el caso estaba “resuelto” y listo para cerrarse. “Laura tu esposo se suicidó, yo vi la escena, no hay duda”, fue lo que le dijo Luis Enrique Ramírez Saldaña, entonces jefe de Policía Municipal.

El shock de la muerte de su esposo fue tan grande, que Laura no pudo presentarse a reconocer el cuerpo. El señor González Topete fue cremado casi de inmediato bajo la autorización de un sobrino menor de edad.

“Su pena por el fraude cometido era tan grande que se suicidó”, le decían a Laura en la Fiscalía una y otra vez.

Lo que arrojó la investigación

Cuatro meses después de la muerte de Jorge, Laura retomó su vida y empezó a cuestionarse todo lo que meses antes omitió. Pese a las dificultades económicas que presentó, Laura investigó por su propio pie la muerte de su esposo y esto descubrió:

Lo que sigue…

Será en unos quince días, apunta el defensor de Laura, el licenciado José de Jesús Ortega de la Peña, que a Laura se le ratifiqué como víctima indirecta y no solo sus hijas, “esperamos una sentencia favorable”, apuntó.

Después de casi siete años, Laura continua en búsqueda de la verdad para sus hijas. Aunque el fiscal, familiares, amigos y conocidos la han señalado de quedar mal psicológicamente y de interesada. Lo que pide Laura es que se investigue puntualmente la muerte de su esposo, de lo contrario que se cubra con la indemnización correspondiente.

“Si hizo un fraude millonario como dicen, estoy dispuesta a pagarlo, pero que investiguen”, insiste Laura Elena.

A Laura el banco para el que trabajaba su marido, en Banamex como director de Banca Privada, le mencionó extraoficialmente que no existía dicho fraude. No le dieron más explicaciones, pero los ex compañeros de Jorge, nunca le respondieron sus dudas, incluso la bloquearon.

Laura ha buscado una charla con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para explicarle las omisiones en su caso. La única respuesta que obtuvo fue cuando la canalizaron con la secretaria de Gobierno, Libia García.

Sin perder la esperanza de obtener justicia para su marido e hijas, le envió un mensaje al gobernador:

“Yo le pediría a usted señor gobernador que a través de la Plataforma de la Paz y la Justicia en Guanajuato, le pedimos una cita las víctimas, somo varias personas y estamos esperando, le hemos mandado de diferentes maneras un comunicado a través de la licenciada Libia que muy amablemente nos recibió el 23 de diciembre y de hecho nos dijo que ella en su conciencia no iba a dejar que esto se quedara asi y que a prinicipios de años nosotros ibamos a tener una cita con usted. Le pido de la manera más atenta que esa cita ya se pueda concretar. Gracias (sic)”, fue el mensaje de Laura al mandatario estatal.

Laura no es la única víctima indirecta que ha detectado omisiones por parte de las autoridades en el caso de su marido, por eso la cita con el gobernador es colectiva.

La Plataforma por la Justicia y la Paz, los acompaña en la búsqueda de la verdad por sus víctimas.

