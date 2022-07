La síndica Ana Isabel Aguilar denunció ser víctima de violencia de género en Cortazar por el alcalde, el secretario de Ayuntamiento y un regidor

Daniel Moreno

Cortazar.- La síndica de Cortazar, Ana Isabel Aguilar Capulin, denunció que es víctima de violencia de género en Cortazar. Durante una conferencia de prensa acusó que también la relegan de su trabajo como parte del gobierno de Ariel Corona.

Aguilar Capulín ocupa el segundo cargo jerárquico en el gobierno de Cortazar. Sin embargo, denunció que desde el proceso electoral comenzó a haber “señales de discriminación”. Esto, argumentó, cuando al resultar ganadora la planilla a ella fue la única a quien no se le entregó su constancia de mayoría hasta que insistió.

También explicó que ya en el gobierno ha habido malos tratos. Ejemplo de ello, relató la negación de sus compañeros de cabildo de un permiso para ausentarse por maternidad. Por si fuera poco, se le redujo el sueldo, se le niega información oficial y hasta se le excluye de las sesiones.

Incluso, dijo, se permite que el tesorero se siente en su lugar y aseguró que no la consideran o invitan a eventos públicos. Ello, sumado a que a los trabajadores del municipio “les piden no tener tratos” con ella.

“Estoy cansada, porque la verdad —como mujer— nunca pensé estar viviendo esto. Los 30 días no se me hacen demasiados y ellos insistían que me fuera 63 días para que entrara mi suplente. Yo no me fui, se hizo la sesión y no me dieron permiso”, declaró.

Aún más violencia de género en Cortazar contra síndica

Otros aspectos que le negaron fueron una oficina que siempre tenía el síndico municipal, además de un cajón de estacionamiento que se le dio al tesorero. Ana Isabel declaró que la única razón que sospecha es que no pertenece al grupo interno del PAN que incluye al presidente Ariel Corona.

La síndica explicó que los responsables de esta situación son principalmente el presidente Ariel Corona; el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Perea; y el regidor del PAN, Luis Martín. Ellos, señaló, “buscan enfadarme” para que su lugar lo tome la suplente María Andrea Aguilar Oviedo, quien por cierto es nuera de Perea.

Tras lo anterior, Aguilar Capulin informó que ya puso una denuncia ante el Ministerio Público y Derechos Humanos. Además, pedirá a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que investigue su caso.

De igual manera, adelantó que pedirá la intervención con directivos del PAN en Guanajuato para que se detenga esta problemática. Ya que puede considerarse tanto violencia política como violencia de género.

