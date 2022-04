Las denuncias de violencia contra la mujer en Celaya crecieron un 34%, el secretario de seguridad asegura debe a la confianza para denunciar

Luz Zárate

Celaya.-Desde que inició la actual administración, han aumentado al doble los reportes al 911 de violencia hacia la mujer, de pareja o intrafamiliar, señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta.

El funcionario señaló que el incremento se debe a que la ciudadanía siente más confianza para denunciar a sius agresores. Aunque, en otros casos los propios vecinos que se dan cuenta y piden apoyo a la Policía Municipal.

“Tenemos un incremento en las denuncias recibidas al 911 de casi un 100%. Se han duplicado las denuncias en lo que llevamos del año pasado a ahorita, eso habla de un tema de confianza, donde de repente los que hablan son los vecinos que escuchan agresión, gritos y nosotros vamos, tocamos la puerta y evitamos que se consume un delito de agresión u otro delito”, informó Rivera.

El secretario de Seguridad, manifestó que se mapean los lugares, horarios y causas de las agresiones, para trabajar de manera preventiva. Mencionó que ya hay policías que trabajan con perspectiva de género. Sin embargo, pretende que la totalidad de la tropa esté capacitado en ese tema.

Según el Banco Estatal de Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los últimos tres años Celaya se ha mantenido en el tercer lugar a nivel estatal en denuncias de violencia hacia la mujer, sólo después de León e Irapuato. Las cifras y casos aumentan cada año.

Violencia contra la mujer en Celaya aumentó

Las denuncias de violencia a la mujer interpuestas en la FEG incrementaron un 34 % a comparación con el 2020. Aunque del 2017 al 2021, es decir en un periodo de cuatro años, aumentó un 331%.

De acuerdo con los reportes del Banco Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia contra las Mujeres que elabora la fiscalía en base a las denuncias interpuestas en el Ministerio Público, de enero a diciembre del 2021, se registraron 1 mil 484 casos de varios tipos de violencia. Mientras que en el mismo periodo del 2020, fueron 1 mil 106.

En el 2019, 1 mil 355 mujeres fueron víctimas de agresión; en el 2018, otras 853; y en el 2017 denunciaron 448. En esta última cifra a comparación de del 2021, muestran un incremento de un 331%.

Ayuntamiento pide a la SSC atención integral

La Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento pidió al Secretario de Seguridad Ciudadana , Jesús Rivera Peralta, que tengan reporte de las denuncias que se reciben respecto a estos temas; además de se brinde atención integral a las mujeres. Es decir que sean atendidas directamente por personal capacitado, para que este oriente a las víctimas.

La activista, Sonia González Carrillo, señaló que las cifras que reportan las instancias municipales no coinciden con las que maneja la FGE y tampoco con las llamadas al 911, porque la mayoría de las mujeres prefiere no denunciar a su agresor. En el momento solo piden auxilio a la policía, pero no se animan a ir al Ministerio Público.

González Carrillo comentó que desafortunadamente los oficiales no tienen la capacitación necesaria para orientar a una mujer y no se le asesora o auxilia sobre qué debe hacer si es víctima de violencia.

