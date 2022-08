En San Francisco del Rincón, apenas el 18% del parque vehicular ha cumplido con el trámite de la verificación

Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón.- En el municipio de San Francisco del Rincón se aplicarán multas de cortesía a través de boletas a automovilistas que no cuenten con verificación vehicular.

Actualmente el parque vehicular del municipio asciende a 44 mil 707 automóviles. De estos solamente el 18% contaba con este requisito, hasta el primer semestre del año.

La titular de Ecología y Medio Ambiente, Adriana Martínez Rocha, explicó que la iniciativa se aprobó en el Ayuntamiento.

La directora sostuvo que la meta no es multas en los operativos, sino incrementar el porcentaje de vehículos verificados.

“Siempre han existido las multas, siempre han existido los operativos, pero nosotros queremos generar una conciencia en los ciudadanos. No tanto es un operativo porque te voy a multar. No queremos llegar a ese punto”, dijo.

“La importancia es un examen final, de cuando tú llevas el mantenimiento de tu vehículo, para saber si pasaste o no pasaste. Es importante dar el mantenimiento por las emisiones que se generan hacia la atmósfera”, sostuvo.

Solo el 18% del parque vehicular ha realizado la verificación en San Francisco del Rincón. Foto: Especial

Buscan que se verifique dentro del municipio

La funcionaria comentó que actualmente es muy fácil ir a los centros de verificación, y se busca impulsar que se haga también dentro del municipio.

Señaló que hay operativos de concientización por parte de los elementos de Tránsito y Vialidad. Incluso ahora se busca otorgar las boletas.

“No estamos peleados con un municipio o con otro porque lo más importante para nosotros es verificar, pero sí queremos dar ese impulso para que verifiquen en nuestro territorio”, explicó.

“Operativos tenemos sobre concientización. No deberíamos tener multas de cortesía, porque o cumples o no cumples, pero no es castigar, sino concientizar sobre la importancia de la verificación”, añadió.

Los operativos se llevaran a cabo sorpresivamente por los elementos. Es decir, no se informan puntos ni horarios en que se realizan.

