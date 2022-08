Todo parece indicar que la venta de útiles en Guanajuato no tendrá un repunte, ya que papelerías reportan que no han vendido lo esperado

Guanajuato.- Pese a que solo faltan un par de semanas para el regreso a clases, la venta de útiles en Guanajuato no han sido las esperadas para los comerciantes de este grupo. Muchos aseguran que para estas fechas los padres acuden a sus tiendas para surtir el nuevo ciclo escolar. No obstante, este año no es el caso.

Todo parece indicar que la venta de útiles en Guanajuato no tendrá el repunte esperado. Esto se relaciona en gran medida por la crisis económica que atraviesa el estado, ya que muchos productos han incrementado su precio. El costo en papelerías no es la excepción, por lo cual los comerciantes temen no recuperar su inversión.

Algunos incluso señalan que los afectó mucho el hecho de que el gobierno del estado repartiera apoyos escolares en muchos municipios, pues afectó directamente la venta de útiles en Guanajuato para los comercios más pequeños.

Aunado a ello, quienes sí acuden a las papelerías adquieren cada vez menos productos u optan por la opción más económica para ellos, ya que surtir para una familia de muchos integrantes suele ser una tarea complicada.

Lamentan bajas ventas en Irapuato

A 17 días de que inicie el ciclo escolar 2022-2023 para el nivel básico educativo, comerciantes de útiles escolares y mochilas, reportaron que su pronóstico de que en esta temporada sus ventas se incrementarían de un 20 a un 40% no se cumplió. Sus ingresos y afluencia de consumidores han sido escasa.

En julio pasado, los comerciantes estimaban que este regreso a clases sus ingresos se incrementarían de un 20 a un 40%. Esto después de la interrupción de actividades presenciales en los centros escolares debido a la pandemia por coronavirus.

No obstante, su pronóstico no se cumplió. A 17 días de que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresen a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2022-2023, la afluencia de consumidores sigue escasa.

También sufren en Doctor Mora

Ante el próximo regreso a clases, las ventas de útiles escolares en Doctor Mora no han repuntado como en años anteriores, cuando incluso se cuadriplicaban. La venta apenas tuvo un aumento de solo el 50%.

Así lo comentaron algunos dueños de papelerías situadas en cabecera municipal . Coincidieron que las bajas ventas se derivan por la recesión económica que todavía prevalece y que ha dejado el Covid. A ello añadieron que el gobierno estatal regaló útiles escolares en días pasados.

Julio Monroy, dueño de una papelería situada en cabecera municipal, señaló que sus ventas fueron regulares, por lo que actualmente solo se han mantenido al doble de las ventas que regularmente efectuaba en tiempo de clases.

Resaltó que en años anteriores en durante la misma época, sus ventas incluso se cuadriplicaban, por lo que vendía hasta cuatro veces más de lo normal. Además, destacó que el producto que más se vende en esta época próxima al regreso a clases, son las libretas. Sin embargo, los padres de familia piden cuadernos desde los económicos a los más caros, cuyos costos oscilan desde los 23 a los 60 pesos, lo cual es una diferencia significativa

Los padres de familia están optando por los productos ‘más’ económicos. Esto a pesar de que ofrece costos accesibles y significativos.

Gastan hasta 2 mil pesos en León

Cerca del arranque oficial del ciclo escolar 2022-2023, padres y madres de familia, con listas de útiles en mano, brincan de tienda en tienda para buscar los mejores precios. Invierten desde 500 hasta arriba de los 2 mil pesos solo para completar los artículos de sus listas.

Las cotizaciones pueden variar de acuerdo con las representantes de diferentes establecimientos, de las escuelas y los grados que cursan los estudiantes. En algunas de ellas les piden más o menos artículos. Hay hasta quienes exigen productos de ciertas marcas y/o de higiene para apoyar a las instituciones educativas.

La señora Teresa indicó tiene proyectado gastar entre 500 y 800 en su lista. Ésta contiene 5 libretas, juego de geometría, compas de precisión, diccionario, calculadora, hojas blancas y de color, rollos de papel higiénico, jabón líquido para manos, plumones para pizarrón, entre otras cosas.

Aunque en muchos establecimientos ya tienen preparados paquetes para las diferentes necesidades de los grupos, a algunas madres los precios les parecen excesivos. Dicen les ponen cosas que todos ya tienen o que no sirven. Por ello, buscan aparte y comparan precios.

Si bien, todavía es muy buen tiempo para las compras, durante ciertas horas se han visto filas para poder entrar en algunos establecimientos.

