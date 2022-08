Para el próximo regreso a clases, los padres no solo deben acometer la compra de los útiles escolares, sino también los uniformes escolares

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Cerca de mil 500 pesos será el gasto que tendrán que realizar padres de familia por uniformes escolares nuevos para el próximo ciclo escolar en caso de requerirlo. Por su parte, quienes opten por comprarlos de segunda mano se podrían ahorrar más del 50%.

Además del gasto en útiles escolares que los padres de familia deben realizar para el regreso a clases, en algunos casos se le suma la necesidad de uniformes escolares; esto por el desgaste de los que ya se tenían o por alumnos de nuevo ingreso. De acuerdo a las cotizaciones para un menor de entre seis y diez años, el costo completo es de cerca de mil 500 pesos.

El precio abarca desde un pants, suéter, chaleco, camisa, pantalón y playera deportiva, pero si la talla aumenta, también lo hace el costo.

“Estamos viendo precios apenas. Tengo un niño que va a entrar a quinto de primaria pero los uniformes ya se los acabó por completo porque entre que entraban a la escuela o no, no me arriesgue a comprar porque están creciendo, además de que por la situación del dinero”, señaló Flora Gutiérrez.

¿La alternativa? Uniformes de segunda mano

Por otro lado, también se ofertan uniformes escolares de segunda mano a través de redes sociales. Estos resultan más económicos, pues representan un ahorro de más del 50%. Por ejemplo: un pants nuevo con un costo de 490 pesos, en Facebook se oferta en 200 pesos.

“Ya si encontramos en internet más barato de su talla pues lo compramos, porque todavía van a faltar los zapatos, los tenis y los útiles, y para todo no tenemos”, platicó la madre de familia.

Por su parte, los comerciantes de uniformes escolares señalaron que los precios se han mantenido desde hace más de un año, y sería imposible ofrecer precios más bajos.

“No podemos. Entendemos a los padres de familia pero también nosotros tratamos de mantenernos vendiendo, porque de por sí ya tuvimos los años anteriores sin ventas, así que no podemos hacer mucho”, lamentó un vendedor.

