A causa de la inflación los taqueros sufren para mantener los precios de los tacos en Guanajuato. Temen que la tortilla llegue a los 30 pesos

María Espino/Nayeli García

Guanajuato.-El aumento inflacionario ha obligado a que los taqueros del estado incrementen sus costos. Algunos incluso buscan insumos más baratos en otros municipios. Todo con tal de no perder a sus clientes y su sustento.

Victor Manuel Núñez Méndez tiene 48 años como comerciante en el Mercado Embajadoras de Guanajuato Capital. Él señaló que efectivamente los productos han encarecido este año. Sin embargo, apuntó que la clave es buscar los proveedores que ofrezcan mejores precios, pero sin perder la calidad.

Dijo que lo anterior implica ir a ciudades como Irapuato en busca de materias primas ya que en esa ciudad hay una mayor oferta en comparación con la capital. El traslado sale caro y eso ocasiona que los taqueros aumenten sus precios.

Precio de los tacos en Guanajuato Foto: María Espino

Los tacos no son un producto de primera necesidad

Victor Nuñez está consciente de que cada año y en cada temporada los costos suben y después bajan. Además de que los tacos que él vende considera no es un producto de primera necesidad y solo es “un antojito”. Por esta razón cuidar que el precio no aumente resulta importante para conservar clientes.

“Todo está caro, año con año sube. Como comerciante añejo no me espanto porque sé que los productos suben. Tanto la fruta como la verdura. Ahorita se dio un levantón la cebolla que comprábamos como a 10 pesos y ahorita está como en 20-24 pesos, el cilantro, limón, la tortilla subió y me mantengo al mismo precio…Prefiero ganar poquito pero ganar algo”, dijo el taquero.

Otros sí suben los precios

Además dijo que al ser cliente de muchos años de los proveedores de carne le dan un precio especial, que está por debajo del general. Aseguró que le permite continuar con los costos de siempre. No obstante reconoció que otros vendedores no corren con la misma suerte.

Precio de los tacos en Guanajuato Foto: María Espino

“Yo mantengo los mismos precios y a veces hasta se los bajo. Soy un comerciante viejo y veo la necesidad de la gente. Como le digo a otra gente, como comerciantes podemos ganar mucho, podemos ganar poquito o no podemos ganar a veces nada, no más le damos vuelta al negocio”.

Aparte de taquero también vende jugos de frutas, negocio que reconoció no deja mucha ganancia ya que la naranja esta cara y en esta temporada no toda está dulce.

Taqueros en Irapuato casi quiebran por la pandemia

Un taquito nunca está de más en la dieta de los irapuatenses. Para Cristina y Rosario mantener el precio del taco de barbacoa en los últimos meses ha sido muy complicado. Esto debido al incremento constante de los productos y más con la pandemia que las dejó sin trabajo por casi medio año.

Ellas son las encargadas del puesto de tacos de las Oficinas de Gobierno. Los cuales tienen una tradición desde hace más de 30 años, cuando el papá de Rosario inició el negocio y quién ha sido su pilar y el principal defensor para mantener el precio del taco, que es de 11 pesos.

Precio de los tacos en Guanajuato Foto: Nayeli García

Anteriormente el taco lo vendían a 9 pesos. Pero la pandemia fue un duro golpe para el puesto que hoy se ve rodeado de malla para mantener la sana distancia y todas las medidas de sanidad, “dejamos de trabajar medio año, estuvo muy pesado, y nos hemos ido recuperando poco a poco. Fue una experiencia muy terrible para este comercio en particular, fue muy pesado”, recordó Cristina.

Primero la pandemia, ahora la inflación

Ahora se enfrentan a un nuevo reto, el alza constante de los productos para elaborar los tacos. Tan solo este año, el precio de la carne ha subido de costo hasta dos veces y se advierte que la tortilla alcance hasta los 30 pesos.

“Siempre ha tratado de apoyar a sus clientes de tantos años y estirar hasta dónde más se puede. Ya si suben más los precios se tendrá que hacer otra valoración y ver, porque ya las ganancias son muy bajas. Pero él quiere su negocio y lo mantiene más que nada por la gente que sigue viniendo”, comentaron.

MJSP