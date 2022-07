El delegado de los Programas del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, confirmó el envío de las nuevas vacunas

Fernando Velázquez

León.- El delegado de Programas del Bienestar del Gobierno de México en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, confirmó este jueves que llegarán al estado 53 mil vacunas anticovid para menores de 5 a 11 años de edad.

A través de una publicación en Facebook, el funcionario federal refirió que ayer llegaron 1 millón de dosis Pfizer para niños al país. De estas, 53 mil -el 5.3 por ciento- serán enviadas a Guanajuato.

Sin embargo, no indicó cuándo ni dónde empezará la nueva jornada de vacunación.

“Solamente es oportuno recordar que hay más arribos programados en las próximas semanas para garantizar la atención a la totalidad de esta población”, aseguró.

Estas 53 mil dosis se sumarán a las 202 mil que esta semana fueron aplicadas en municipios del corredor industrial del estado.

Diputados del PRI critican descontrol en la vacunación para niños

El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de Guanajuato , Alejandro Arias Ávila, afirmó que no es culpa de los padres de familia el descontrol y desorganización que se dio en los puntos de vacunación para niños de 5 a 11 años. Al contrario, culpó a la falta de visión y capacidad de las instancias de gobierno, y señaló que ello tiene su origen en el manejo discrecional, político y electoral de las dosis.

Lo anterior luego de que la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Irma Leticia González Sánchez, culpó al estado por la mala organización en la aplicación de los biológicos y afirmó que muchos padres no supieron registrar a sus hijos, lo que provocó largas filas y que las vacunas no alcanzaran para todos.

Al respecto, el legislador priista señaló que la reacción de los padres de familia “no es otra cosa que la preocupación que tenían por vacunar a sus hijos e hijas. Queda claro que esa decisión del gobierno federal tenía y tiene otros tintes. Manda 210 mil dosis a Guanajuato cuando son 500 mil o más niños en esta entidad”.

El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de Guanajuato , Alejandro Arias Ávila. Foto: Lourdes Vázquez

Arias señaló que, si iban a mandar menos vacunas, lo que se tuvo que haber hecho era una mejor coordinación. Esto para que la aplicación de los biológicos se hiciera de una manera más ordenada.

“Que se les haya desbordado no es cuestión de las familias, no es cuestión de los padres de familia, no es cuestión de los niños, es cuestión de la falta de coordinación, de visión, de capacidad de planeación de las instancias de gobierno. Esto tiene un origen en el manejo discrecional, político y electoral de las dosis de vacuna”, refirió.

