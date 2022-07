Debido a que las obras no han terminado, los alumnos de la Universidad del Bienestar en San José Iturbide deben ocupar instalaciones prestadas

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Alumnos de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García se encuentran estudiando en instalaciones ‘prestadas’ de la Preparatoria Juan José Torres Landa. Esto al no contar con instalaciones propias.

Desde el 12 de junio del 2020, las autoridades municipales en turno anunciaron la apertura de dicha sede educativa del programa federal “Universidades para el Bienestar”, la cual ofertaría diversas carreras en materia de medicina.

Sin embargo, a inicios de este año 2022, el residente de la obra, Gustavo Soriano Huerta, informó que la Universidad del Bienestar presentaba en su momento un avance promedio de solo el 45 por ciento en su construcción.

En este contexto, se le dio prioridad a la realización de los módulos de aulas para que los alumnos puedan asistir de forma presencial a sus clases. Esto ante la incertidumbre de que los alumnos pudieran llegar a perder el semestre por no tener un plantel físico. Sin embargo, al final ni siquiera los salones pudieron completarse.

Ni siquiera los salones de Universidad del Bienestar de San José Iturbide se han concluido. Foto: Enrique Pérez

Pese a no tener instalaciones, aceptan alumnos de nuevo ingreso

Derivado de lo anterior, personal administrativo de la Preparatoria Juan José Torres Landa mencionó a Periódico Correo que por el momento se les están ‘prestando’ las instalaciones a los alumnos de dicha universidad.

Sin embargo, añadieron que en este momento los alumnos están en periodo vacacional. Debido a esto, únicamente se presentan en el plantel los coordinares de la Universidad para llevar a cabo entrevistas a alumnos de nuevo ingreso.

Esto ante la convocatoria de inscripción de nuevos alumnos para el nuevo periodo escolar, el cual, al parecer, dará inicio la próxima semana.

Por su parte, el regidor Arnulfo Montes, integrante de la Comisión de Educación en el Ayuntamiento iturbidense, mencionó que tiene conocimiento de que los alumnos ocupan espacios de la preparatoria Torres Landa.

Sin embargo, desconoce sí actualmente se encuentran ocupando algún otro espacio, pues se encontraban buscando alternativas para poder tener sus clases.

Obras en la Universidad del Bienestar de San José Iturbide. Foto: Archivo

Alcaldesa señala que la Universidad está “llena de irregularidades”

La problemática de la Universidad del Bienestar Benito Juárez es un ámbito netamente federal que debe cumplirse. Pues los alumnos estudian en ella sin tener instalaciones todavía; manifestó Cindy Abril Arvizu, presidenta municipal.

La alcaldesa declaró lo anterior debido a que los padres de familia buscan que la administración municipal les apoye, para que sus hijos puedan tomar sus clases. Ya que el inmueble universitario no se encuentra en condiciones, ni cerca de concluir su construcción.

En entrevista Cindy Arvizu comentó que debe quedar asentado que el proceso tiene ‘muchas irregularidades’. Ya que la sede se construye dentro de un terreno donde una parte de los dueños no están de acuerdo.

Es una obra que no se ha entregado al municipio. Es una obra netamente federal y nosotros no podemos interferir y por eso la Secretaría de Educación del estado les dio la opción de moverse a unas instalaciones educativas; incluso en un turno también vespertino y no lo aceptaron”, mencionó.

