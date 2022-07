La Universidad del Bienestar Benito Juárez todavía no está terminada; la alcaldesa aclaró que el problema corresponde a la federación

Enrique Pérez

San José Iturbide.-La problemática de la Universidad del Bienestar Benito Juárez es un ámbito netamente federal que debe cumplirse. Pues los alumnos estudian en ella sin tener instalaciones todavía; manifestó Cindy Abril Arvizu, presidenta municipal.

La alcaldesa declaró lo anterior debido a que los padres de familia buscan que la administración municipal les apoye, para que sus hijos puedan tomar sus clases. Ya que el inmueble universitario no se encuentra en condiciones, ni cerca de concluir su construcción.

En entrevista Cindy Arvizu comentó que debe quedar asentado que el proceso tiene ‘muchas irregularidades’. Ya que la sede se construye dentro de un terreno donde una parte de los dueños no están de acuerdo.

Universidad del Bienestar Benito Juárez Foto: especial

“Es una obra que no se ha entregado al municipio. Es una obra netamente federal y nosotros no podemos interferir y por eso la Secretaría de Educación del estado les dio la opción de moverse a unas instalaciones educativas; incluso en un turno también vespertino y no lo aceptaron”, mencionó.

Urge solucionar problema de alumnos

Arvizu resaltó que lo importante es solucionar la problemática de los alumnos, independientemente de las condiciones del proyecto. Dijo que el secretario de Educación visitará el municipio el próximo 12 de julio y que ya está al tanto del tema.

“Ahí vamos a atender todos los temas educativos de San José y este…Es uno de ellos, no le estamos dando la vuelta, sí lo estamos atendiendo. Pero, es algo que empezó mal, es un mal proyecto”, resaltó.

Universidad del Bienestar Benito Juárez Foto: Enrique Pérez

En cuanto a los supuestos compromisos pactados por la administración pasada, y de los cuales deben darse seguimiento; Abril Arvizu manifestó que no se tienen ‘nada’ por escrito ni firmado. Por lo que al no tener ni siquiera una entrega-recepción, no puede hablar de estos compromisos.

Tenía el 45% de avance…En enero

A finales de enero, según informó el residente de la obra Gustavo Soriano Huerta, la Universidad del Bienestar tenía en su momento un avance promedio del 45% en su construcción.

La prioridad es la realización de los módulos de aulas para que los alumnos puedan asistir de forma presencial a sus clases. Incluso comentó que le causaba incertidumbre que los alumnos pudieran llegar a perder el semestre por no tener un plantel en físico .

