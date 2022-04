Se informó que la Unión Ganadera de Guanajuato no ha realizado ningún evento en el predio desde febrero de 2022

Carolina Esqueda

León .- El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Ayuntamiento de León aprobó por mayoría iniciar el proceso de reversión del predio ubicado en las instalaciones de la Feria de León a nombre de la Unión Ganadera de Guanajuato. Esto bajo el argumento de que en los últimos 2 años no lo utilizaron con los fines correctos.

La directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, Nelly Gutiérrez Ramos, informó al comité que se determinó el inicio de la reversión. Esto tras constatar que la asociación lleva al menos ese tiempo sin cumplir con lo establecido en la tercera cláusula del acuerdo de donación, realizada el 8 de noviembre de 2001 y oficializada el 22 de enero del año siguiente, a través de la publicación del Periódico Oficial estatal.

Sin eventos ganaderos

El documento especificó que el terreno, de 12 mil 500 metros cuadrados y ubicado sobre el bulevar de los Niños dentro de las instalaciones de la Feria, debe destinarse exclusivamente a exposiciones ganaderas y actividades relacionadas con esa causa. En caso de incumplimiento causará su reversión a favor del municipio.

Como constancia de la nula actividad, se presentó una contestación emitida por el Patronato de la Feria estatal de León al oficio CEDG/027/2022. En él informó que la Unión Ganadera de Guanajuato no ha realizado ningún evento en el predio desde febrero de 2022.

Además de evidencia fotográfica de una inspección realizada el 1 de abril de este año por parte de la dirección de Control Patrimonial. Se constató que el lugar lo alquila el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) donde mantiene oficinas y un laboratorio de patología animal. Mientras tanto, el resto se encuentra vacío. Por ello, se concluyó que lo utilizan para fines distintos a los establecidos en el acuerdo de donación.

Regidores revisan evidencia

Tras el reporte, las regidoras Gabriela Echeverría González y Erika Rocha Rivera solicitaron documentación adicional a la presentada. Pidieron inspecciones previas a la realizada en abril donde se constate que el predio se utilizó con otros fines. También solicitaron el antecedente de acuerdo con la Unión Ganadera en Guanajuato sobre la reversión.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos, informó que aunque no se cuenta con inspecciones previas del lugar. También existe un dictamen elaborado por la dirección de Protección Civil. Se calificó que la infraestructura del predio presenta severas afectaciones que lo volvían un riesgo para la realización de eventos. Ante esto, no se autorizó utilizar ese espacio durante la Feria 2022.

“Es de dominio público que desde hace varios años ahí se instalan restaurantes e incluso otros locales de venta de productos que no tienen nada que ver con la exposición ganadera. Y se puede acreditar también que ese inmueble no fue posible utilizarlo para una exposición ganadera y se tuvo que habilitar un espacio en el parque Explora, como bien lo conocemos todos” respondió ante los cuestionamientos.

Las ediles morenistas votaron en contra del inicio de reversión por considerarlo precipitado y sin elementos suficientes para darle validez jurídica.

La Unión Ganadera ya lo sabe, asegura secretario de Ayuntamiento

En consulta aparte de la comisión, el secretario de Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona aseguró que informaron a la Unión Ganadera Regional de Guanajuato del inicio de reversión del predio. Además otortgaron la evidencia de que no se utilizó con los fines establecidos en el acuerdo de donación, no se le dio el mantenimiento suficiente para poder cumplir con su finalidad.

“Se les notificó el inicio del proceso y lo que hace hoy el comité de Adquisiciones y Enajenaciones es precisamente iniciarlo de manera formal. Ellos pueden impugnar, pero lo que nosotros estamos viendo es que no se está cumpliendo con el objetivo, las instalaciones están en muy malas condiciones al grado que llevan dos años sin poderlas utilizar, por el deterioro tan delicado que incluso pueden poner en riesgo a la población y no hemos visto que le inviertan absolutamente nada al espacio” expresó.

Jiménez Lona descartó que el argumento de que la pandemia del covid-19, que obligó a la cancelación de la Feria 2021, pueda servir para justificar que no se hayan realizado más exposiciones en el recinto. Esto considerando que ese año hubo una edición de Verano y que en 2022 se retomó la actividad, mientras que la asociación no pudo utilizar su espacio por no contar con el visto bueno de Protección Civil.

El inicio de reversión lo pondrán a consideración de todo el Ayuntamiento en la sesión programada de este jueves, para su aprobación definitiva.