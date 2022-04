En un emotivo discurso, la alcaldesa Ale Gutiérrez despide a policía asesinado en León y promete que dará con los responsables del homicidio

Carolina Esqueda

León.- La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos dedicó un minuto de silencio en memoria del agente Manuel Alejandro Quiroga, asesinado la noche del 21 de abril sobre el bulevar Mariano Escobedo cuando volvía a casa tras terminar su turno. La alcaldesa aseguró que el crimen no quedará impune.

Tras los honores a la bandera, la primera edil dirigió unas palabras en memoria del uniformado, quien estaba a cargo del grupo K9, en las que se comprometió a velar por su familia y trabajar junto a la Fiscalía General del Estado ( FGE ) para poner a los homicidas tras las rejas.

“Lamentamos mucho la pérdida de nuestro compañero Manuel Alejandro, que de manera vil y cobarde fue asesinado. No permitiremos que esto quede impune. Todo el fin de semana estuvimos trabajando y en contacto con autoridades estatales, con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad y estaremos trabajando de manera puntual para que quienes cometieron este acto puedan estar en la cárcel y pagar por sus hechos”, dijo durante su discurso.

Gutiérrez Campos recordó al agente Quiroga como una persona comprometida con su trabajo, a quien conoció personalmente y compartió su interés por los animales.

Al resto de la corporación pidió honrar su memoria y trabajar en beneficio de la ciudadanía. Pero después les recordó que la limpia continuará contra quienes deshonren el uniforme.

“Me duele muchísimo porque sé que fue un excelente elemento. Estaremos cercanos a su familia, no los vamos a dejar solos, como no vamos a dejar a nadie de la corporación que haga bien su trabajo. Pero aquel que no corresponda con la misma responsabilidad, ya saben las consecuencias: no los queremos dentro de la corporación y seguirá la limpia constante”, pronunció.

