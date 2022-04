Los integrantes de la UCD en Acámbaro realizan trabajos de promoción para que la gente vaya a las casillas el próximo domingo

Onofre Lujano

Acámbaro.- Los integrantes de la UCD en Acámbaro, bajo la dirigencia de Francisco Escobar, realizan trabajos de promoción para que la gente vaya a las casillas el próximo domingo por la revocación de mandato.

El líder de la UCD en Acámbaro mencionó la importancia de que se cumpla este mandato constitucional. Aseguró que sin duda marcará un precedente en favor de la democracia.

Acompañado por líderes municipales de varios puntos del estado de Guanajuato , declaró que la revocación de mandato es un instrumento de democracia directa.

“Hasta hace poco tiempo los ciudadanos no teníamos la posibilidad de decir sí o no para que siguiera en su puesto un funcionario incluyendo al presidente de la república”, resaltó.

Por si no lo viste: Es “absurdo”: Critica líder de Coparmex León consulta sobre revocación de mandato

Rechazarlas es aburdo, resalta

Recordó que hay varios instrumentos de participación de democracia directa como la revocación de mandato, el plebiscito y referéndum.

“Cuando nosotros elegimos a nuestros dirigentes populares lo hacemos por democracia indirecta. Un diputado nunca regresa a su distrito a rendir cuentas, un regidor tampoco. El alcalde lo hace porque informa y es la cabeza visible, pero esos instrumentos de democracia directa de participación de la ciudadanía para volver a refrendarlo o no ciertas decisiones va a permitir en el futuro que tengamos una democracia más madura”, destacó el líder de la UCD en Acámbaro.

Reiteró que son necesarios estos ejercicios e importantes en una democracia de avanzada, aunque ha causado mucha polémica.

“Hay quienes dicen que no debe de hacerse. Yo soy de los que considero que debe de realizarse para que el ciudadano tenga su derecho de decir si la gente continua o no, más allá que si tiene preferencias o no es un instrumentos”, comentó.

Resaltó que rechazar el el ejercicio de revocación de mandato es tan absurdo como plantear que no haya elecciones.

Por si no lo viste: Marcha ‘Terminas y te vas’ reúne a cientos en León contra Consulta de Revocación

Denuncian regidoras morenistas agresiones

Foto: Especial

“¿De qué tamaño es el miedo de acción nacional?”, denunció la regidora de Morena, Evelia Mortera, luego de durante las labores ciudadanas que realizaban junto a la Catedral de Irapuato. Junto a la asociación ‘Que siga la democracia’ fueron agredidos por un sujeto.

La supuesta agresión tuvo lugar cerca de las siete de la noche, cuando se encontraban dando una plática sobre la revocación de mandato. Al final de la explicación, el ciudadano golpeó a uno de ellos y aventó a la regidora de morena, Lourdes Romero, quien también se encontraba en el lugar.

Aseguran que el agresor lo han visto en el Mercado Miguel Hidalgo y que, tras la agresión, los elementos de la Policía Municipal tardaron casi media hora en llegar para atender la situación, aún y cuando estaban ubicados en plena zona centro, a unos cuántos pasos de la Presidencia Municipal.

Más información: PAN vs Morena: partidos buscan ganar terreno sobre consulta de Revocación de Mandato

Tras varios minutos llegaron elementos de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja para atender al herido, quién no presentó lesiones de cuidado.

“Me dueles Irapuato”, sentenció la regidora. Consideró una pena que hayan sido agredidos cuando estaban haciendo un ejercicio pacífico para promover la participación ciudadana en un ejercicio democrático.

Por su parte, la regidora Evelia Mortera criticó que la policía municipal no se presentó para detener la agresión, por lo que responsabilizó al Acción Nacional de haber orquestado la agresión, y pidieron que se garantice el libre ejercicio de la democracia el próximo 10 de abril.

Candidaturas aún no están definidas: Ernesto Prieto

Foto: Carolina Esqueda

Frente al destape de Ricardo Sheffield para volver a contender por la gubernatura de Guanajuato para 2024, Ernesto Prieto aclaró que aún no hay ningún abanderamiento oficial.

Aseguró que en Morena las candidaturas se definen de “último momento”, dando a conocer una larga lista de aspirantes al puesto.

“Nadie, ni él, ni Antares Vázquez, ni Malú Micher, ni Mauricio Hernández, ni Miguel Ángel Chico, ni Ernesto Prieto Ortega, ni Ricardo García Oseguera, ni Julio César Prieto, ni Carlos Reséndiz, ni García Villaseñor, tienen en la bolsa la candidatura”, aseguró al respecto.

Lee también: Reitera PAN que ‘doble registro’ para que alcaldes puedan ser regidores es ilegal

La semana pasada el presidente López Obrador elogió el trabajo del ex alcalde de León al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Aunque Prieto Gallardo se sumó al reconocimiento público, dijo que además de Sheffield Padilla la senadora Antares Vázquez ha hecho públicas sus intenciones de ser la candidata para las elecciones estatales.

Mientras tanto, el resto de la lista son dichos de terceros y deducciones, por lo que el abanico de posibilidades es extenso e incluso podrían optar por perfiles ciudadanos.