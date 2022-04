Aseguró que no tiene sentido destinar recursos públicos a la consulta sobre revocación, habiendo otras necesidades en el país

Guanajuato.- El presidente de la Coparmex Zona Metropolitana León, Héctor Rodríguez Velázquez, informó que él no participará en la consulta sobre revocación de mandato que se realizará este domingo.

Afirmó que es “absurdo” ponerlo a consideración cuando el periodo del mandatario está establecido en la Constitución.

Aseguró que no tiene sentido destinar recursos públicos a la consulta sobre revocación, habiendo otras necesidades como la compra de medicamentos para niños con cáncer, o apoyar a pequeños negocios afectados por la pandemia.

“A mí se me hace algo absurdo porque el presidente fue electo hace casi cuatro años. La Constitución dice que el periodo dura seis años. No le veo ningún sentido de hacer este ejercicio. Mejor que se ponga a trabajar, a dar resultados, que acabe los seis años, pero que se ponga a chambear”, dijo.

El presidente de la Coparmex León dijo estar preocupado porque esta consulta sobre revocación podría ser usada por López Obrador para atacar al INE. Esto a pesar de que el órgano electoral ha hecho un buen trabajo en la difusión y organización de dicho ejercicio.

Concamín tampoco participará

Por su parte, el coordinador de la Concamín Bajío, Ismael Plascencia Núñez, dijo que tampoco participará porque, de entrada, la revocación de mandato debe ser convocada por la ciudadanía, no por el gobierno.

Además, pronosticó que es poco probable que participe el 40% de la lista nominal, requisito para que el resultado sea vinculatorio.

“En cualquier país quien convoca para una revocación de mandato es la ciudadanía, no el gobierno. Es por lo que me sorprende que estén preguntando si se queda o se va. No será vinculatorio porque difícilmente se van a juntar porque no se hizo buena promoción. A a su vez no se hizo porque no se le dio recurso suficiente al INE, ¿por qué? Habrá que revisar el trasfondo”, dijo.

Añadió que la consulta podría ser una herramienta del Presidente de la República para medir su popularidad, aunque dijo que habrá que esperar a ver qué dice el mandatario el lunes, una vez que se haya llevado a cabo para tener más claridad sobre sus intenciones.