Los transportistas recorren Guanajuato con el fin de exigir mayor vigilancia tras ser víctimas constantes de robos

Staff Correo

Guanajuato.- La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) se movilizó por casi todo Guanajuato para exigir acciones contra los robos al autotransporte. Asimismo, piden regulaciones para los remolcadores.

En un recorrido por las carreteras de Guanajuato, exigieron que autoridades federales y estatales cubran el área. “Ya hay muertos, hay infinidad de denuncias. No sabemos que esperan más para actúen, a lo mejor que nos maten a todos”.

Lee más: Habrá protesta estatal de transportistas en Guanajuato; exigen seguridad

Sin embargo, Benjamin López Saldivar, coordinador nacional de AMOTAC, expresó que es un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para brindar seguridad. En las carreteras y, sobre todo, en las de Guanajuato los despojaron con lujo de violencia de mercancía y camiones completos.

“Ya está más cabrón, no hay lugar seguro”

Transportistas recorren Guanajuato desde norte a sur

Los choferes denunciaron que hay mucho menos vigilancia de las autoridades federales y eso lo aprovechan para asaltar. Además, “ya no les importa la carga, sino lo que traes de gastos, tus pertenencias”. Expusieron al menos dos casos de compañeros suyos que perdieron la vida en los asaltos.

En su paso por Uriangato, camino a los Apaseos, denunciaron que a su compañero Cesar Delgado lo toparon en la carretera de Apaseos en Grande. Ahí le empezaron a disparar y lo asesinaron.

“Llevaba estiércol, no les importa la carga. Lo hirieron y lo alcanzaron a llevar paramédicos a un hospital de Apaseos el Alto, pero por las lesiones ahí murió. Es algo que no puede estar pasando”.

Te puede interesar: Preocupa a transportistas inseguridad en Guanajuato; invierten en protección

Agregaron que a Don Luna, otro de sus compañeros también le dispararon para que se detuviera y hoy está convaleciente en su casa.

“Él no intentó detenerse, pero ya está más cabrón porque no es un coche el que usan, son varios que te cierran el paso y si no te detienes te empiezan a disparar. No les importa tirar a matar, atentan contra tu vida”.

Comentaron que ellos son de Tacámbaro, Villa Madero, área de Rosales, Santa Clara del Cobre y otras ciudades de Michoacán. Ellos realizan la ruta del estiércol, pasando por Uriangato, Yuriría, Salvatierra, Celaya y los Apaseos el Grande y el Alto.

Dijeron que los robos comenzaron en el libramiento de Celaya, después Salvatierra y los Apaseos, que son las zonas más de peligro para ellos.

Tranportistas recorren Guanajuato desde León

Foto: Jazmín Castro

En León, el paso lento de la caranava partió desde el bulevar Delta hasta el bulevar Aeropuerto rumbo a Guanajuato capital. Los conductores ocuparon los tres carriles e iniciaron su protesta, lo que provocó molestia entre los conductores.

Además, solicitaron las facilidades para procesos administrativos como una prórroga para pagar el crédito de fondos Guananuato. Estos, no los liquidaron por la falta de reactivación económica para estos sectores y que actualmente van repuntando.

Precisó que han sido dos años en el olvido desde que arrancó la pandemia, donde no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades.

El líder nacional recordó que llegarán a Guanajuato capital para buscar en Guanajuato un acuerdo real que beneficie a sectores del transporte de carga y turismo por las pérdidas millonarias.

ac