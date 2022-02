Varios traileros han sido víctimas de robos en carreteras de Guanajuato, especialmente en el tramo entre Celaya y Querétaro

Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- Las carreteras de Guanajuato especialmente el tramo entre Celaya y Querétaro sigue siendo una zona peligrosa para los transportistas, debido a los constantes asaltos, que cada vez son más violentos.

En un recuento de los registros periodísticos, sobre la zona Laja-Bajío se tienen este año al menos dos robos en los que, los tripulantes de tráileres asaltados desaparecieron momentáneamente, por ejemplo, la primera semana de este mes de febrero se reportó el robo de un tráiler entre los Apaseos pero lo mas graves fue la desaparición del chofer, su esposa y dos hijos que lo acompañaban. Al parecer el camión se recuperó, pero la familia desapareció días después.

El 11 de enero de este año también se reportó el robo de un tráiler al pasar por Apaseo el Alto, el camión se encontró, pero su conductor Heriberto Valdez no, se desconoce si ya apareció.

2021 deja larga lista de víctimas

El año 2021 también fue de peligro para los transportistas. Por ejemplo:

El 4 de diciembre del 2021 delincuentes golpearon a un trailero, pero solo le quitaron su dinero y teléfono celular al cruzar Apaseo el Alto.

El 5 de noviembre entre Querétaro y Apaseo el Alto, un operador sufrió un asalto y despareció por todo un día.

El 11 de agosto 2021 criminales asesinaron a un chofer y lo quemaron junto con su camión tortón en Juventino Rosas.

El 5 de febrero del 2021 un trailero fue asesinado al oponerse a un asalto a la altura de San José del Llano en Apaseo el Grande.

28 de abril 2021 un transportista fue agredido a balazos en un intento de asalto a la altura de MABE en la Celaya-Salvatierra, pero sus agresores se fueron al provocar un accidente.

16 de febrero del 2021, elementos de la Guardia Nacional mataron a un ladrón que se había robado un camión torton cerca de Apaseo el Alto al perseguirlo lo alcanzaron por La Purísima en Apaseo el Grande y el delincuente se bajó haciendo disparos contra los uniformados.

17 de enero sobre el puente del “trébol” en paseo el Grande quedó el tráiler parado y su conductor muerto a balazos tras resistirse a un asalto

3 de febrero 2021 dos delincuentes murieron al enfrentarse a custodios de un trailer, esto en la gasolinera del “trébol” en Apaseo el Grande.

Robos en carreteras de Guanajuato. Trailer llega con balazosFotos: especiales

Muchos casos no se dan a conocer

Más atrás en el año 2020 se reportaron más casos de choferes desaparecidos o asesinados y muchos de estos casos no son conocidos por la opinión publica, pero se puede saber por los reportes en los que, semana a semana, autoridades policiacas hablan de la recuperación de camiones de carga en esta zona.

Mediante redes sociales los propios conductores recomiendan no pararse en cualquier lugar, especialmente de noche al circular por estas carreteras, no viajar con la familia y no usar el CB (radio) para platicar con otros camioneros pues se cree los delincuentes escuchan y seleccionan a sus víctimas.

