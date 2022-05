Los primeros 20 tránsitos armados ya comenzaron a circular en Celaya, y hay 141 elementos viales más en espera del permiso para portar armas

Luz Zárate

Celaya.- Ya hay un primer grupo de 20 tránsitos municipales que están armados y capacitados para actuar en caso de ser necesario. Algunos de estos elementos son expolicías federales que ya llevan algunos meses trabajando en el municipio .

A partir del lunes pasado, este primer grupo de elementos llevan un arma corta y una larga, así como su respectivo chaleco antibalas.

El director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, manifestó que quedan pendientes por armar a otros 141 elementos que ya presentaron sus exámenes de control y confianza. Sin embargo, están a la espera de que se les otorgue la licencia oficial colectiva para portación de armas.

“Es un pequeño grupo de 20 elementos los que ya están armados, tenemos 141 pendientes de armar, ya tenemos el armamento: arma corta y arma larga, porque es parte de su equipo para brindar un mejor servicios a la ciudadanía y que los puedan apoyar en caso de que tengan una emergencia. Hoy es una realidad que ya tenemos a los primeros tránsitos armados, es una realidad que nuestros elementos necesitan esa herramienta de trabajo”, indicó Frías Méndez.

Fotos: Martín Rodríguez

El funcionario explicó que son 179 elementos operativos. De ellos, 141 son los que ya presentaron los exámenes de control y confianza y cuya licencia colectiva está en proceso.

“Es conforme nos están liberando las licencias oficiales colectivas, faltan 121 elementos, la finalidad es que todo el personal esté armado y eso será en muy corto tiempo”, manifestó Frías Méndez.

Explicó que este primer grupo de tránsitos están perfectamente capacitados; tuvieron cursos de armamento y tiro, prácticas de armamento a fuego real y están capacitados para apoyar a los ciudadanos y al resto de los elementos en caso de una emergencia.

Aún faltan 36 elementos que presenten los exámenes de Control y Confianza, que es un requisito para poder solicitar la licencia colectiva.

Fotos: Martín Rodríguez

Iniciativa viene desde la administración pasada de Celaya

Cabe recordar que la iniciativa de armar a los elementos de tránsito viene desde la administración pasada. Sin embargo resurgió a partir de noviembre del año pasado cuando sucedieron los ataques a cuatro tránsitos municipales y dos de ellos perdieron la vida.

“El trámite de los elementos que faltan por armar ya está en proceso en la Secretaría de la Defensa Nacional. Reitero, la intención es que nuestros elementos puedan dar un mejor apoyo y servicio a los ciudadanos y en su caso que puedan defender a nuestra ciudadanía celayense”, indicó Frías Méndez.

El resto de los elementos que aún no aprueban los exámenes de control y confianza, no los han acreditado por diversos motivos. Por ejemplo, la falta de algún documento o porque no acudieron a realizar las pruebas y se están calendarizando.

