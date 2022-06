El DIF municipal si el dinero que los menores obtienen como fruto del trabajo infantil en Irapuato lo usan para comprar sustancias ilícitas

Nancy Venegas/ Luz Zárate

Irapuato.- Al menos 17 de los 70 niñas, niños y adolescentes que el DIF municipal detectó que trabajaban en 30 puntos de la ciudad, no ingresan a sus familias el dinero que reciben; por lo que investigan si utilizan ese recurso para comprar sustancias ilícitas.

Los menores son remunerados por hacer malabares, vender golosinas, limpiar parabrisas en los cruceros o lavar vehículos.

Trabajo infantil en Irapuato Foto: Eduardo Ortega

“El 50 o 55% reciben una remuneración o un dinero que iba a la casa; hay un porcentaje del 20 al 30% que realmente no va el dinero a la casa y es una situación alarmante, porque no sabemos que está sucediendo con ese dinero que está recibiendo el niño. Por eso es importante que la ciudadanía identifique que darle una moneda al niño no garantiza darle una mejor calidad de vida, no garantiza que va a llevar comida a su casa; que este dinero probablemente se lleva la compra de algún otro tipo de situación que no es benéfico para el niño”, dijo Alejandro Jiménez, director del DIF Irapuato.

Investigan trabajo infantil en seguridad privada

Un estudio realizado por el organismo reveló que 70 menores de edad de entre 5 a 12 años trabajaban en 30 puntos de la ciudad. El 75% de ellos son varones y 20 de ellos provienen de otros estados e incluso países centroamericanos.

Alejandro Jiménez señaló que indagarán el destino de los ingresos de los menores en situación de calle. Además, harán lo propio con otro reporte que arrojó la encuesta del INEGI sobre la contratación laboral de menores de edad en empresas de seguridad privada.

Delinquen más jóvenes en Celaya

Debido a que cada vez son más los menores de edad que participan en actividades ilícitas y a que ha disminuido la edad en que los infractores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana les apuesta a los temas de prevención del delito. Uno de estos programas es el de “Niños Forjadores de Paz”.

Foto: especial

Con este programa, los niños son quienes se encargan de promover en su comunidad actividades de prevención del delito y promoción de la paz. De esta manera buscan formar adultos con valores.

80 niños de las colonias: Ejidal y Gobernadores; al igual que de las comunidades San José de Mendoza, San Juan de la Vega, Roque y La Cruz, tuvieron 3 meses de pláticas, talleres, cursos y actividades recreativas.

El evento de graduación tuvo lugar en el Parque Bicentenario. Este estuvo encabezado por el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta; y las regidoras Ma. De San Juan Espinosa Bolaños y Raquel Trejo Granados.

Foto: especial

La joven Dulce Noelia dirigió unas palabras y señaló que todas las herramientas aprendidas le sirvieron para ser una promotora de paz y mejorar su entorno.

“Se inculca en los pequeños una cultura de la prevención son algo que se ha perdido, los valores, a través de actividades deportivas, culturales, recreativas y de convivencia social. A eso apostamos en el Gobierno Municipal de Celaya, a prevenir el origen de la inseguridad, la causa del problema, reconstruyendo el tejido social con la participación de todos. La única fórmula es trabajar de la mano sociedad y gobierno” concluyó el presidente, Javier Mendoza Márquez.

MJSP