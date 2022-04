El presidente del consejo de la paramunicipal aseguró tener entre 10 y 12 millones de pesos para liquidar a los trabajadores de Ecosys III

Jazmín Castro

León.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León ( SAPAL ) Enrique de Haro Maldonado, descartó la posibilidad de que la planta tratadora de aguas residuales Arroyo Hondo tenga que parar sus actividades. Ante el derecho de amparo concedido por un juez a los 80 trabajadores de Ecosys III, despedidos desde septiembre de 2020. Esto luego de que la paramunicipal tomó posesión de las instalaciones y la operación del complejo.

La resolución judicial, dictada tras casi dos años de litigio de los afectados que denunciaron despidos injustificados e incumplimiento en el pago de sus liquidaciones, les reconoce su derecho a exigir una indemnización y con ello, la posibilidad de suspender las operaciones en la planta en tanto no se logre un acuerdo.

“Yo estaría en espera. No tenemos esta información oficialmente. Entonces no podría opinar qué vamos a hacer. Legalmente hay varios instrumentos, y no es procedente (el paro) porque ya pasamos los juicios donde nos otorgan la operación de la planta. Lo que ellos tienen es una situación que no es con SAPAL, es con Ecosys que es la empresa que los tenía contratados, y por eso me atrevo a decir que sería complicado” respondió De Haro Maldonado al respecto.

Esperan resolución oficial

El presidente del consejo de la paramunicipal de aquel entonces, Jorge Ramírez Hernández, aseguró tener entre 10 y 12 millones de pesos para liquidar a los trabajadores de Ecosys III. El pago no sería liberado en tanto no exista una resolución legal dictada por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal.

De Haro Maldonado retomó ese argumento y aseguró que los términos del pago ya han sido discutidos con los 80 demandantes y con su representante legal, por lo que no queda más que esperar por los tiempos oficiales.

“Tenemos un pago pendiente a Ecosys, del último mes que trabajó todavía en septiembre de 2020. Ese dinero estamos en espera de que nos lo solicite la autoridad. Obviamente nosotros no vamos a hacerlo como liquidación, porque no son nuestros trabajadores. Lo que les estamos sugiriendo y hemos tenido reuniones con el abogado y con ellos mismos, es que hagan lo necesario legalmente para que nos pidan el dinero a nosotros. Si la cuenta de Ecosys ya está embargada, en este caso a ellos de ahí pagamos a Ecosys y al tenerla embargada le podrán entregar su dinero de finiquito a los trabajadores” dijo en un primer momento.