Durante el despido de trabajadores, se trató primero acusarlos de abuso de confianza y por el desvío de 24 millones de pesos

Carolina Esqueda

León.- A las acusaciones por despido de trabajadores injustificado realizadas por 5 ex trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), el director de la paramunicipal, Enrique de Haro Maldonado, respondió que hubo la justificación correspondiente por tratarse de eliminación de plazas para las que ya no hubo reacomodo.

“Fue de manera justificada. Al nosotros tener un sindicato que vela por los intereses de los trabajadores no podríamos hacer algo injusto. Fue tan justo que ellos cobraron y firmaron su finiquito. Entonces no hay problema alguno” dijo al respecto.

El despido

El 16 de marzo, mientras el nuevo consejo directivo del SAPAL tomaba protesta, los 5 ex empleados, quienes llevaban en promedio 30 años en la paramunicipal y encabezaron el sindicato en el periodo de 2014 a 2018, ofrecían una rueda de prensa para denunciar las irregularidades en sus despidos asegurando que estuvieron orquestados por el actual líder sindical, Higinio Olvera.

Según los denunciantes, el líder sindical primero intentó acusarlos de abuso de confianza y desvío de 24 millones de pesos.

Sin embargo, tras ordenar una auditoría y no poderlo comprobar, acordó con el director del SAPAL extinguir el departamento de supervisión de fraccionamientos donde trabajaban, para poder darlos de baja.

Al respecto, Haro Maldonado aseguró que la desaparición de las plazas, todas como supervisor de obras, se debió a que ya no se estaban ejecutando más ese tipo de trabajos y no encontraron opciones para reacomodarlos.

“Desaparecieron 10 plazas, ya no las ocupaba más el SAPAL. Al no tener nosotros donde reubicarlos se dan de baja. Son trabajos que ya no se venían ejecutando” explicó al respecto.

Por lo pronto los denunciantes mantienen una demanda abierta contra el sindicato de la paramunicipal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Aseguran que, si bien la paramunicipal sí les entregó los pagos correspondientes, el sindicato quedó a deberles entre 500 a 550 mil pesos a cada uno.