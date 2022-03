Por la introducción de una línea directa, el CMAPAS retiró las tomas comunitarias en León Guzmán, dejando sin agua a 100 familias

Cuca Domínguez

Salamanca.- Vecinos de la colonia León Guzmán denunciaron que el organismo operador del agua CMAPAS está quitando las tomas comunitarias de agua. Más de 100 familias se abastecen de ellas. Sin embargo, ahora se quedarán sin el recurso en lo que presuntamente instalan una línea directa que, denuncian, no las contempla a todas.

“Es una misma manguera para todas. Seguimos igual que antes, pero sin agua y con un costo de 196 pesos. (Nos cobran) como si de verdad contáramos con el servicio, pero la realidad es que es no tenemos agua”, coincidieron las afectadas.

María Solís y Laura Pérez, vecinas de la colonia León Guzmán, dijeron que el personal del CMAPAS pidió hacer sus contratos del agua. Sin embargo, ellas denuncian que pretenden abastecer a todas las familias de una calle con sólo una toma. “Lo que es imposible porque no les llega el agua”, acotaron.

Otros vecinos han querido hacer el contrato de su toma y les negaron, “les dijeron que no”, agregaron:

“Nos dijeron que iban a estar quitando las tomas comunitarias, que porque era una problemática y para evitar conflictos entre la comunidad. Poco a poco las iban a estar retirando. En esta zona había 6 tomas comunitarias, ya solo quedan 4 y nos preocupa que esta zona se vaya a quedar sin agua”, se quejaron.

Agregaron que pese a estar regularizados y pagar los impuestos, no extienden la red. Por ello, denunciaron que hasta 18 familias batallan diariamente por el vital líquido. La vecina dijo que el recibo pasado pagó 196 pesos y así cada familia.

“Yo acudí a CMAPAS para hacer mi contrato de agua y drenaje y me lo negaron. Estoy al lado de donde terminan los servicios y me lo negaron porque dicen que la red tiene que pasar en frente de la casa. Pero estoy a unos 4 metros de distancia del servicio y aun así me lo negaron”, dijo.

Sin respuesta

De igual manera, Laura Mónica denunció que ingresó los documentos al comité del agua para que les abastezcan de agua. No obstante, no recibió respuesta.

“Se han metido los papeles, pero no tenemos respuesta. Incluso están diciendo que van a quitar todas las tomas comunitarias en León Guzmán. Eso es imposible, ¿por qué nos van a quitar las tomas?”, cuestionó.

Las vecinas dijeron que si no se puede dar el servicio por vivienda, por lo menos esperan que se habiliten las tomas de agua que quitaron. Así, esperan que las más de 100 familias puedan seguir teniendo agua.

