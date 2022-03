Llevan tres días sin agua en Salamanca; en Las Arboledas de Ciudad Bajío el problema suma ya hasta cuatro años

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Más de tres días sin servicio de agua potable tienen los colonos de Las Arboledas de Ciudad Bajío. El problema se presenta continuamente desde hace más de cuatro años sin que se tenga una solución de parte del sistema operador de agua potable.

La mayoría de las mil 800 familias de la colonia al oriente del Salamanca padecen el mismo problema de agua potable. En esta última ocasión, señalaron que desde el pasado fin de semana comenzó a escasear en varias secciones y ello se extendió hasta este martes.

“Es un problema que se tiene a cada rato, ya no sabemos qué día habrá y es un problema de verdad que ya nos tiene cansados. Los que usan poca en la semana o que casi no están en sus casas no es tanto problema porque tienen reserva de los tinacos. Sin embargo, cuando falta por días el servicio no hay agua que alcance para nuestras necesidades”, señaló Berta Contreras, vecina del lugar.

Los afectados mencionaron que ya buscaron respuesta entre la administración de la colonia y el Sistema Municipal de Agua Potable de Salamanca ( CMAPAS ). No obstante, años anteriores se les señaló que el problema era el pozo que no era suficiente para abastecer a todas las familias. Actualmente con la construcción de más viviendas que se realiza se ocupa el agua en esa zona.

“La realidad es que no hay una solución al problema que lleva más de cuatro años. La colonia sigue creciendo y la situación también. Si un pozo no es suficiente ahora que lleguen más familias a las casas nuevas menos tendremos agua. Es urgente que se tome en cuenta qué tanto nos va a afectar, por lo pronto escasea el agua y con el tiempo de calor más la utilizamos”, señalaron.

Sin agua en Salamanca y municipios de Guanajuato

Apenas el lunes, el director de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (CEAG) informó que hay municipios que solo prestan el servicio de agua potable a menos del 20% de su población.

“Tenemos municipios en donde solo prestan el servicio a menos del 20% de la población. Significa que el otro 80% de la población municipal se está auto abasteciendo. Esto nos está generando problemas políticos, sociales y de falta de infraestructura. Donde tenemos el agua (…) se vuelve un coto de poder y hay una anarquía porque no hay un costo unitario en el agua”.

Además, señaló que la prestación del servicio de agua potable, a través de comités municipales es causado porque en algunos casos la cobertura es insuficiente.

